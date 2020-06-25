Украинскую власть и Президента Украины Владимира Зеленского полностью устраивает монополия на насилие и убийство, которая находится в руках национал-радикалов. Об этом заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», комментируя покушение на убийство харьковского активиста «Партии Шария».

«Покушение на убийство харьковского активиста «Партии Шария», угрозы и планомерная открытая подготовка других террористических актов, таких как акция 25 июня у офиса Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Харькове, которую уже анонсировали представители «Нацкорпуса», ‒ это все звенья одной цепи», – убеждены в политсиле.

В партии считают, что власть прекрасно понимает собственную политическую несостоятельность, так же, как и высокую вероятность своего поражения на предстоящих выборах.

«Именно поэтому, стремясь сохранить свое положение, и идет по пути режима Порошенко, преследуя неугодных за их политическую позицию. Так что Президент Зеленский несет полную персональную ответственность за разгул радикализма и террор в отношении инакомыслящих», – считают в ОПЗЖ.

Партия констатирует тот неоспоримый факт, что национал-радикальные силы в Украине получили карт-бланш на нападения, террор, поджоги и убийства.

«Они осознают свою абсолютную безнаказанность и вдохновляются примерами открытых и циничных убийц, которые не только не несут ответственности за совершенные преступления, но и становятся «героями» при полном, импотентном попустительстве правоохранительных органов, власти в целом и лично Президента. Они видят беспомощность судов, нерешительность полиции и безнаказанность тех, кто забрасывает взрывпакетами офис «Оппозиционной платформы – За жизнь» в то время, как полиция задерживает представителей службы безопасности партии», – возмущены в политсиле.

В связи с этим, «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что власть обязана немедленно и жестко остановить национал-радикальный терроризм, задержать и привлечь к ответственности преступников.