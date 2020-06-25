Известная телеведущая Оксана Марченко, супруга председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, в интервью изданию «Страна.ua» заявила, что к ней неприменимо определение «бывшая», ее можно назвать только «будущей», так как все впереди.

«Я не привыкла говорить о себе в прошедшем времени. Я не могу быть бывшей. Могу быть только будущей. Все впереди», – сказала Оксана Марченко.

Знаменитая телеведущая рассказала, на каких интернет-площадках происходит сейчас ее общение с многочисленными поклонниками.

«Что касается площадок для общения с аудиторией, у меня есть прекрасный профиль в Instagram ‒ считаю, это очень честная штука. Там я отвечаю на вопросы своих подписчиков, поднимаю темы, которые им интересны. Все тролли у меня сидят тихонько либо идут в бан. В моем Instagram демократии как похабной вседозволенности нет: там порядочность правит бал, поэтому чертям там места нет. Параллельно работает YouTube-канал, где я регулярно публикую свои старые и новые работы. Что до будущего, то никто не знает, что Господь готовит для каждого из нас. Но после аплодисментов жизнь только начинается», – отметила Оксана Марченко.

Напомним, с 2007 года Оксана Марченко была автором и ведущей «Шоу Оксаны Марченко», суть которого ‒ оказание реальной помощи героиням, попавшим в безвыходное положение и утратившим надежду на решение важных жизненных проблем.

В 2009‒2014 годах Оксана Марченко была ведущей шоу «Україна має талант». С 2010 по 2016 год ‒ неизменной ведущей «Х-Фактора». В 2017 году была ведущей программы «Время строить» на телеканале «Интер», а в 2018-м стала участницей шоу «Танцы со звездами».