Украинский медиа-рынок переживает процесс слияний и поглощений, а приближение местных выборов стимулирует эти процессы. Так медиа-эксперт Владимир Мулык прокомментировал закрытие журнала «Новое время» и смену совладельцев телеканала «1+1».

«Слабые уходят, на смену им приходят новые проекты. Спонсоры журнала «Новое время» приняли решение закрыть печатную версию. В принципе, такая судьба рано или поздно ждет все издания, которые никто не читает / не слушает / не смотрит», - прокомментировал медиа-эксперт у себя в Facebook.

По словам Мулыка, меняется расстановка сил и в плане влияния на топовые телеканалы.

«Как бы ни скрывали «Альфа-груп» Михаила Фридмана и StarLightMedia Виктора Пинчука переговоры о покупке ICTV, СТБ и «Нового канала», нам периодически все равно становится об этом известно», - пишет он.

Мулык обращает внимание, что в интервью известной телеведущей Оксаны Марченко прозвучали два месседжа о судьбе телеканала «1+1».

«Во-первых, есть четкое недовольство работой «1+1», потому что редакционная политика нацелена на разжигание межнациональной розни и сталкивании украинцев между собой», - расшифровал медиа-эксперт.

«Во-вторых, процесс консолидации акций «1+1 медиа» не завершен, Медведчук с соратниками размышляют, нужно ли увеличивать свою долю», - приводит медиа-эксперт второй месседж.

Мулык прогнозирует, что если глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук продолжит увеличивать свою долю в «1+1», то олигарху Игорю Коломойскому придется пить валерьянку.

«Когда недавно стало известно, что у Медведчука есть более 8,22 %, Коломойский прокомментировал словами «Для меня это новость». Судя по интервью Марченко, если так пойдет и дальше, то Коломойскому нужно приготовиться пить валерьянку. В больших дозах», - шутит медиа-эксперт.

В завершение, Мулык выразил надежду, что под руководством нового собственника телеканал «1+1», наконец, начнет работать на благо Украины.

«А там, глядишь, может, настанет день, когда одиозный олигарх уже не будет иметь никакого отношения к телеканалу. А «1+1» под руководством нового собственника, наконец, начнет работать на благо Украины, а не во вред», - выразил надежду медиа-эксперт Владимир Мулык.