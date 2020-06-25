Политикой должны заниматься профессионально подготовленные люди. Об этом в интервью изданию «Страна.ua» заявила супруга председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, отвечая на вопрос, не посещали ли ее мысли о политической карьере и обсуждала ли она этот вопрос со своим мужем.

«Как раз сегодня мы видим, что может случиться со страной, когда в политику приходят дилетанты. Я же хочу оставаться лучшей женой для своего мужа, которая будет рядом и в радости, и в горести. Можно сказать, что я в политике вместе с ним. Он ‒ там, а значит, я всегда буду рядом с ним «шуршать своими крыльями»«, – объяснила свою позицию Оксана Марченко.

Также известная телеведущая рассказала, почему ее в свое время «ушли» с проекта «Танцы со звездами».

«Это все из-за Виктора Медведчука. Это была дискриминация меня, как жены, из-за политической позиции и взглядов мужа. События пришлись как раз на то время, когда в Украине усилился разгул национал-радикалов, нагнеталась ненависть к так называемым «врагам народа» в нашем лице. Собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться», – заявила Оксана Марченко.