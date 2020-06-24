Оксана Марченко в интервью «Стране» предстает как патриот Украины, а также как яркая и сильная личность. Такими впечатлениями от интервью поделилась медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

«Если женщина красивая, ею восхищаются. Если при этом она ещё и умная, и успешная - восхищаются тем более», - написала медиа-эксперт в Facebook.

«Читаю это интервью Оксаны Марченко и прозреваю. Кое-что из того, о чём она рассказала, я слышала раньше. Кое с чем сталкивалась и сама. А о многом узнала только сейчас. И могу сказать, что Оксана не просто удар держать умеет, а делает это очень достойно», - заключила она.

Татьяна Чугаенко вспоминает, как во время проекта «Танцы со звездами» болела за Оксану Марченко.

«Помню как «небайдужi громадяни» истеричили по поводу её участия в телепроекте «Танцы со звёздами». Кстати, именно их фальшивые вопли убедили меня в том, что смотреть этот проект нужно обязательно. И болела я в нём, естественно, за Оксану», - подчеркнула она.

«Оксана говорит, что приняла участие в «Танцах со звёздами» в том числе и для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Потому что её совесть чиста, и ей нечего бояться», - поделилась медиа-эксперт.

По мнению Чугаенко, Оксана Марченко в интервью предстает как яркая и сильная личность.

«Могу сказать, что на такое способны только очень яркие и очень сильные личности. Коих, увы, меньшинство. Оксана такая. В «Танцах», к моему сожалению, она не победила. Зато победила чуть раньше в «Телетриумфе», обойдя, кстати, самого Президента. Правда, Президентом он тогда ещё не был и номинировался в данном проекте как ведущий развлекательной программы», - напомнила она.

«В общем, интервью весьма любопытное. Там и про телезакулисье, и про патриотизм (настоящий, а не то, во что его сейчас превращают украинские националисты), и про выборы, и про Путина, и про бизнес, и ещё об очень и очень многом», - заключила медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.