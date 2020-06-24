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В условиях пандемии коронавируса Оксана Марченко, супруга председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, как никогда отчетливо поняла, что в Украине все не просто плохо, а катастрофически плохо.

Об этом известная телеведущая рассказала в интервью «Страна.ua».

«На горячую линию моего благотворительного фонда за время карантина поступили десятки тысяч звонков ‒ не просто криков, а воплей о помощи. Я даже хотела для наших волонтеров пригласить психолога, потому что ребятам было невыносимо днями слушать о боли, горечи, обиде и безысходности», – отметила она.

По словам Оксаны Марченко, в благотворительный фонд обращались лежачие больные, инвалиды, у которых нет средств к существованию.

«Которые даже не могут подняться, чтобы купить себе еды. Они брошены, понимаете? А пенсионеры, считающие копейки? Люди просили просто привезти им покушать», – с возмущением рассказала телеведущая.

Оксана Марченко убеждена, что существуют вещи, которые за гранью добра и зла.

«За время карантина мы развезли по Украине более 40 тысяч продуктовых наборов, а это более 350 тонн продуктов. С марта до середины июня наша семья выделила на благотворительные цели более 35 млн гривен. Но это же капля в море. А чего стоят сотни писем от руководителей больниц, медицинских, детских учреждений, где в каждом письме: «Оксана, помогите, привезите лекарств, технику, средства защиты для врачей, молитва и святая вода уже не помогают...  Это называется отчаяние», – подытожила супруга Виктора Медведчука.
ForUm

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