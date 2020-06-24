Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук обратился в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить принудительную украинизацию и защитить русский язык и языки национальных меньшинств.

«Где обещания по поводу того, что пересмотрят тот закон, о функционировании украинского языка, где решится вопрос, чтобы соблюдались права наших граждан, предусмотренные Конституцией, связанные с получением права и на образование, и на использование русского языка. Вместо этого продлеваются санкции в отношении русскоязычного продукта, запреты на фильмы, артистов, на просмотры телеканалов, соцсетей. Устанавливаются новые санкции, касающиеся теперь уже образовательных и культурных учреждений. Почему это происходит? Почему нарушается статья 10 Конституции? Ведь ее никто не изменил. И я вам открою огромную тайну – статью 10, фактически, изменить нельзя, потому что на первом этапе изменений, если они будут туда когда-нибудь вноситься, нужно 300 голосов народных депутатов», – отметил он.

Политик добавил, что на втором этапе нужен Всеукраинский референдум, для подтверждения этих изменений в статью 10 Конституции.

«И почему сегодня игнорируется статья 10 Конституции, и при этом принимается за основу, как фундамент, все эти «излишества», которые популяризуются вот этими законами, которые иначе как антироссийской истерией или пещерной русофобией назвать нельзя. Поэтому, чем раньше власть, возглавляемая Зеленским, откажется от подобного подхода, тем быстрее будет результат в главном вопросе: как и когда мы сможем вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс», – сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что люди, проживающие на Донбассе, всегда с огромным уважением, и в практическом своем опыте использовали русский язык.

«И они не воспринимают эту украинизацию, как и вступление в НАТО, как и многие другие вопросы, которые легли в основу, и составляют фундамент украинской государственной политики. Для того, чтобы вернуть людей и вернуть Донбасс, (мы снова возвращаемся к первой проблеме – самой существенной и самой глобальной), надо идти через их сознание. Я когда-то услышал Зеленского, уже после выборов, и он сказал, что мы будем идти через сознание к этим людям, для того, чтобы убедить их вернуться, а это, кстати, было основой нашего мирного плана, нашей партии по возвращению Донбасса в Украину и Украины на Донбасс – я внутри аплодировал подобному подходу, потому что главное ведь возвращать надо не территории, возвращать надо людей», – отметил парламентарий.

Политик добавил, что для того, чтобы вернуть людей, надо воздействовать на их сознание, надо доказать, что здесь они будут равными.

«Здесь они будут удовлетворенными, здесь будут соблюдены их интересы. Но если по этому пути не идти, то ничего не получится, ни в первом вопросе, ни в третьей проблеме, которую вы обозначили, и которая обозначена в открытом обращении к г-ну Зеленскому. Потому что, если не покончить с украинизацией, то, к сожалению, раскол, и еще больше, еще страшнее – распад, может продолжиться дальше. И вот это является на сегодняшний день главным не только в гуманитарной сфере, это главное в государственной сфере. В вопросе государственного строительства, в вопросе государственности и сохранении государственности нашей страны», – констатировал Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от власти прекратить языковую дискриминацию русскоязычных граждан и распространять материалы, способствующие защите от коронавируса, на русском языке, особый статус которого закреплен в статье 10 Конституции Украины: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».