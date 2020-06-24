Виктор Медведчук, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», во время интервью агентству Reuters продемонстрировал уникальные издания украинских и русских классиков из семейной коллекции старинных книг.

Среди этих раритетов ‒ «Кобзарь» Тараса Шевченко, последнее прижизненное и самое полное издание, увидевшее свет в 1860 году в Санкт-Петербурге.

«Кобзарь» Тараса Шевченко 1860 года из собрания Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Также Медведчук показал первое издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина (1825–1832 годов), в котором есть полный комплект всех 8 глав. Книга поистине уникальная, ведь полный комплект всех глав «Евгения Онегина» в первом издании всегда рассматривался как величайшая библиографическая редкость.

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина, первое издание 1825‒1832 годов из собрания Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Увидели журналисты и книги Николая Гоголя, которые не представлены в украинских библиотеках. Это комедия в пяти действиях «Ревизор», впервые вышедшая в свет в 1836 году в Санкт-Петербурге.

«Ревизор» Николая Гоголя 1836 года из собрания Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Вторая книга Николая Гоголя из семейной коллекции Медведчука и Марченко ‒ «Вечера на хуторе близ Диканьки» в 2-х частях, 1836 года выпуска. Книга представляет собой второе издание знаменитого произведения.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя в 2-х частях, издание 1836 года из собрания Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Также Виктор Медведчук продемонстрировал фрагмент 42-строчной Библии Гутенберга – один лист, покрытый двумя колонками плотного черного шрифта с красными рубриками.

По словам политика, эта Библия является точкой отсчета истории книгопечатания в Европе и была изготовлена с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Иоганном Гутенбергом в Германии в XV веке. Тираж Библии Гутенберга составил 180 экземпляров. До наших дней сохранилось только несколько десятков томов данной Библии, и исследователи пытаются собрать информацию о разрозненных фрагментах. Для Библии Гутенберг изготовил новый, улучшенный шрифт, приближенный к рукописному. Эта Библия набрана текстурой, разновидностью готического письма.

В 2012 году Медведчук приобрел фрагмент Библии, который является частью одного экземпляра Библии Гутенберга из коллекции американского продавца книг Габриэля Уэллса. «Я купил его сразу и, честно говоря, даже не торговался», ‒ сказал Медведчук.

Фрагмент Библии Иоганна Гутенберга 1455 года из собрания Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Вся коллекция раритетных книг семьи Виктора Медведчука указана в декларации о доходах, которая является обязательной для выборных должностных лиц в рамках антикоррупционной реформы 2016 года.