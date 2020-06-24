Президент любой страны должен отвечать на письма оппозиционных лидеров. Так прокомментировал депутат Европарламента от Словакии Мирослав Радаковский открытое письмо председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Это не только политическая ответственность, это и этическая, культурная. Когда парламент состоит из депутатов разных политических стран, не ответить президенту на вопрос депутатов – это плохо, это очень плохо. Если б такое случилось – я думаю, я не говорю об Украине – в культурных странах, президент не отвечал – импичмент был бы, это невозможно президенту не отвечать на вопросы… это этически, морально нужно ответить. Это мое мнение, что еще сказать», – отметил европарламентарий.

Радаковский также подчеркнул, что украинцам и россиянам нужно сотрудничать, ведь при сотрудничестве и будут решаться все проблемы.

«Когда я голосую в Европарламенте, я всегда голосую так, чтобы не было санкций в отношении РФ. Потому что санкции – это путь в ад, народам надо сотрудничать. Когда народы будут сотрудничать, то будут решаться и проблемы. И в Европарламенте уже многие согласны с моим таким мнением… Мне, словакам, чехам, болгарам, не знаю насчет поляков, очень жалко, что между собой воюют украинские и русские люди… Чтобы это прекратить, надо соблюдать минские соглашения», – сказал он.

Радаковский также был уверен, что первым, что сделает президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации, – это установит мир на Донбассе.

«Я думал, когда Зеленский станет президентом – потому что он русскоязычный, что его первая задача будет установить мир на востоке Украины. И я тогда говорил с заместителем Европарламента. Я думал, что, когда Зеленскому удастся достигнуть мира на востоке, ему дадут Нобелевскую премию. А теперь я не знаю, как это… но нужен мир, нужно говорить», – добавил представитель Европарламента.

Как сообщалось, «Оппозиционная платформа - За жизнь» настаивает, чтобы Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

«Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не «проводить реформы».

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко», - подчеркнул в письме Медведчук.