Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали, депутаты каких фракций и групп выступали в Верховной Раде чаще всего за 9 месяцев работы парламента. Также был составлен рейтинг ТОП-20 депутатов по количеству выступлений. Учитывались выступления с места и с парламентской трибуны, сообщила пресс-служба КИУ.
Среди ТОП-20 спикеров парламента:
Н. Шуфрич (ОПЗЖ) - 328 выступлений за 9 месяцев работы ВР
Н. Сольский (Слуга народа) - 295
Д. Гетманцев (Слуга народа) - 204
Т. Батенко (За будущее) - 190
А. Колтунович (ОПЗЖ) - 186
Н. Южанина (ЕС) - 181
А. Гончаренко (ЕС) - 170
И. Геращенко (ЕС) - 166
В. Ивченко (Батькивщина) - 151
Н. Королевская (ОПЗЖ) - 151
М. Папиев (ОПЗЖ) - 149
Д. Монастырский (Слуга народа) - 148
Р. Князевич (ЕС) - 137
С. Власенко (Родина) - 132
С. Шахов (Доверие) - 123
Я. Железняк (Голос) - 119
Н. Княжицкий (ЕС) - 101
И. Крулько (Батькивщина) - 99
С. Кальченко (Слуга народа) - 98
М. Цимбалюк (Баткивщина) - 96
Среди фракций Верховной Рады чаще всего выступают народные депутаты «Европейской солидарности» - в среднем за 9 месяцев работы один депутат ЕС выступил 48 раз. В список ТОП-20 спикеров ВР – 5 депутатов ЕС. Основным спикером от фракции является Нина Южанина.
На втором месте депутаты «Батькивщины» - 47 выступлений. Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко. У депутатов ОПЗЖ в среднем 39 выступлений. Основной спикер – Нестор Шуфрич. У депутатов «Голоса» в среднем 38 выступлений. Главный спикер – Ярослав Железняк.
Меньше всего в Раде выступают депутаты монобольшинства. В среднем один депутат «Слуги народа» за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений – Николай Сольский.
«Как ни парадоксально, но «Слуга народа» - наиболее молчаливая фракция Верховной Рады. Разница в активности между монобольшинством и другими парламентскими фракциями – впечатляющая. Депутаты «Слуги народа» выступают в 4-5 раз реже, чем их коллеги из ЕС, «Батькивщины», ОПЗЖ и Голоса. Главная причина этого - отсутствие опыта и надлежащего профессионального уровня у ряда депутатов этой фракции. Именно поэтому многие из них вынуждены самоустраняться от сложной работы по рассмотрению законопроектов и обсуждению поправок», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Напомним, по данным КИУ, почти 60 «слуг» ни разу не выступили в Раде.
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