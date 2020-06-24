Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали, депутаты каких фракций и групп выступали в Верховной Раде чаще всего за 9 месяцев работы парламента. Также был составлен рейтинг ТОП-20 депутатов по количеству выступлений. Учитывались выступления с места и с парламентской трибуны, сообщила пресс-служба КИУ.

Среди ТОП-20 спикеров парламента:

Н. Шуфрич (ОПЗЖ) - 328 выступлений за 9 месяцев работы ВР

Н. Сольский (Слуга народа) - 295

Д. Гетманцев (Слуга народа) - 204

Т. Батенко (За будущее) - 190

А. Колтунович (ОПЗЖ) - 186

Н. Южанина (ЕС) - 181

А. Гончаренко (ЕС) - 170

И. Геращенко (ЕС) - 166

В. Ивченко (Батькивщина) - 151

Н. Королевская (ОПЗЖ) - 151

М. Папиев (ОПЗЖ) - 149

Д. Монастырский (Слуга народа) - 148

Р. Князевич (ЕС) - 137

С. Власенко (Родина) - 132

С. Шахов (Доверие) - 123

Я. Железняк (Голос) - 119

Н. Княжицкий (ЕС) - 101

И. Крулько (Батькивщина) - 99

С. Кальченко (Слуга народа) - 98

М. Цимбалюк (Баткивщина) - 96

Среди фракций Верховной Рады чаще всего выступают народные депутаты «Европейской солидарности» - в среднем за 9 месяцев работы один депутат ЕС выступил 48 раз. В список ТОП-20 спикеров ВР – 5 депутатов ЕС. Основным спикером от фракции является Нина Южанина.

На втором месте депутаты «Батькивщины» - 47 выступлений. Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко. У депутатов ОПЗЖ в среднем 39 выступлений. Основной спикер – Нестор Шуфрич. У депутатов «Голоса» в среднем 38 выступлений. Главный спикер – Ярослав Железняк.

Меньше всего в Раде выступают депутаты монобольшинства. В среднем один депутат «Слуги народа» за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений – Николай Сольский.

«Как ни парадоксально, но «Слуга народа» - наиболее молчаливая фракция Верховной Рады. Разница в активности между монобольшинством и другими парламентскими фракциями – впечатляющая. Депутаты «Слуги народа» выступают в 4-5 раз реже, чем их коллеги из ЕС, «Батькивщины», ОПЗЖ и Голоса. Главная причина этого - отсутствие опыта и надлежащего профессионального уровня у ряда депутатов этой фракции. Именно поэтому многие из них вынуждены самоустраняться от сложной работы по рассмотрению законопроектов и обсуждению поправок», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, по данным КИУ, почти 60 «слуг» ни разу не выступили в Раде.