В городе Березно на встрече народного депутата от «Слуги народа» Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии «Национальный корпус», правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Начальник патрульной полиции области пострадал от взрыва пиротехники, сообщила пресс-служба полиции Ривненской области.

Митинг с участием ориентировочно 130 человек состоялся около 14:00 23 июня на площади Независимости районного центра.

В Березно состоялось открытие офиса одной из общественных организаций с участием народного депутата.

Кроме того, в общественной приемной на улице Киевской осуществлял прием граждан еще один депутат Верховной Рады. Во время мероприятий сотрудники полиции обеспечивали охрану публичной безопасности и порядка.

«Около 16:00 во время его отъезда участники акции начали догонять депутата. В это время сторонники нардепа стали на его защиту. Между оппонентами возникло столкновение, во время которого неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие, - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Когда начальник управления патрульной полиции области пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, изделие взорвалось. В результате этого главный патрульный полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он направлен в больницу Ривного».

Полицейские для прекращения неправомерных действий участников конфликта применяли спецустройство. В результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал.

Как отметил Панасюк, работники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников и изъяли пять транспортных средств. Их доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба Нацкорпуса сообщила, что «титушки ватника Литвиненко напали на общину Березно». По версии движения, когда нардеп ехал с места встречи, «неравнодушные граждане» начали догонять его, чтобы он объяснил свои заявления. Тогда же на них напали «титушки» Кивы.

«Симптоматично, что депутат Литвиненко заручился поддержкой представителя партии ОПЗЖ Ильи Кивы и его наспех созданной организации титушок «Патриоты - за жизнь!», - говорится в сообщении.