Символично, что именно Виктор Медведчук изображен на обложке последнего печатного номера журнала «Новое время». Так блогер Сергей Ожегов прокомментировал информацию о том, что структуры Джорджа Сороса закрывают печатную версию пропагандистского журнала.

«Как символично. Коммерческий агент Сороса закрывает печатную версию своего агитационного листка «Новое время». И последний номер выходит с Виктором Медведчуком на обложке», - написал Ожегов в Facebook.

Ожегов напоминает, что когда Медведчук был при власти, не было войны, а страна развивалась.

«Соросята» сокрушаются, что Медведчук вернулся.

Давайте разберемся. А что в этом плохого? Прекрасно помню, что когда Медведчук был при власти, страна развивалась. Украина вышла из экономического кризиса 90-х. Люди стали получать нормальную зарплату. ВВП рос из года в год: 2002 – 5,24 %; 2003 – 9,51 %; 2004 – 12,1 %", - приводит аргументы блогер.

«Не было войны. Все внешнеполитические вызовы – остров Тузла, «Кольчуги» - он разрешал с пользой для Украины», - добавил он.

На контрасте, Ожегов пишет, что «соросята» украли у украинцев будущее, загнали в долги перед МВФ и распродали украинскую землю.

«А за что нам благодарить «соросят» (в том числе, из «Нового времени»). Война на Донбассе, миллионы украинцев они превратили в нищих, продали украинскую землю. У наших детей украли будущее, загнав Украину на несколько поколений вперед в долги перед МВФ (т.е. перед США и коллективным Западом)», - констатировал он.

«И за все это несут ответственность проамериканские политики и пропагандисты, такие как «Новое время»". Но, как оказалось, спонсоры признали их пропаганду малоэффективной, поэтому прекращают финансирование. На радио»Новое время» увольняют 30 % сотрудников, закрывается печатная версия журнала», - добавил блогер.

Вместе с тем, отметил Ожегов, последний печатный номер журнала «Новое время», где с обложки смотрит Виктор Медведчук, выглядит как капитуляция «соросят» перед политиком.

«Символично, что последний номер «Нового времени» выходит с Медведчуком на обложке. Это выглядит как капитуляция «соросят», - резюмировал блогер.