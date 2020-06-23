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На Донбассе продолжают гибнуть люди, и именно президент страны должен достичь мира. Такое мнение выразил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Вместо обещания покончить с бедностью сегодня наступила эпоха нищеты, вместо того, чтобы прекратить и добиться мира любой ценой, как это обещал нам действующий президент – продолжаются боевые действия. Гибнут люди, уничтожается инфраструктура. Эта тема и эта проблема остается самой актуальной.  Минские соглашения – это единственный документ, который после принятия был ратифицирован резолюцией Совбеза ООН, и превратился в международно-правовой документ, который может принести мир на юго-востоке Украины. Который может вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Именно это предполагается, как главная стратегическая цель нашего мирного плана по Донбассу, который принят партией, и для реализации которого сегодня мы делаем все необходимое», - сказал он.

«Минские соглашения — это то, что надо выполнять, а не искать пути, как их обойти, и перейти, как часто звучит, к сожалению, из уст президента, к варианту В, или к варианту С, т.е. к каким-то другим форматам, или другим решениям, которые находятся вне действия, или вне регулирования Минскими соглашениями», - добавил нардеп.

«И поэтому, в данном случае, не надо изобретать велосипед, рассказывать сказки то ли по поводу каких-то представителей Донбасса, которые к Донбассу сегодня не имеют отношения, а самое главное, не могут принимать решения, которые позволили бы установить мир там, или говорить о каких-то форматах новых, вспоминая Будапештский. Можно еще вспомнить Женевский. Все эти форматы закончились именно потому, что возник Нормандский формат, возникли Минские соглашения, которые были, как я уже сказал, утверждены резолюцией Совбеза ООН. И по этому пути надо идти, потому что другого пути нет. Есть ли альтернатива Минским соглашениям? Есть. Это потеря Донбасса для Украины. И мы этого допустить не должны. В первую очередь не имеет права допустить это президент страны, г-н Зеленский», - подчеркнул политик.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что украинская власть обязана наладить прямой диалог с Донецком и Луганском.
ForUm

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