Политолог Михаил Погребинский заявил, что Межпарламентский диалог в «нормандском формате», который предложил народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, дает возможность лидерам Германии и Франции понять реальное положение вещей в Украине.

Об этом он заявил во время включения в эфире программы «Международная панорама» на телеканале ZIK.

«Я считаю, что этот парламентский диалог – это очень важная инициатива, и прежде всего это связано с тем, что мы переживаем такой момент в европейской - и не только - истории, когда украинская тема не очень интересна, не очень важна, она находится на периферии. Хоть там ездят разные делегации – то Козак, то Ермак в Париж, Берлин, но реально какого-то включения лидеров Европы, которые брали на себя какие-то обязательства, нет, потому что просто не до этого.

Так какой смысл сейчас в этом Межпарламентском диалоге? Это возможность донести до людей, которые общаются с первыми лицами украинского государства, и не только украинского, для того, чтобы дать понять, что лидеры Германии и Франции прекрасно понимают, о чем идет речь. Я сомневаюсь, что они прочитали обращение вице-премьера по реинтеграции, а у нас такой есть, который рассказывает о том, как он будет делить общество на непризнанных территориях с помощью особой судебной реформы, – одних наказывать, других вычищать. То есть эту бредятину, которую он нес, надо как-то прояснить», – подчеркнул Погребинский.

По его словам, для того, чтобы закончились боевые действия на востоке Украины, руководство государства должно понять, что прикрывать в дальнейшем такие заявления просто невозможно.

«И мне кажется, что общение с депутатами Германии и Франции дает возможность лидерам этих стран понять контекст, в котором происходит ситуация в Украине», – добавил Погребинский.

Напомним, идею Межпарламентского диалога в «нормандском формате» предложил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Также он возглавил межфракционное депутатское объединение в Верховной Раде «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия - Франция». Оно должно способствовать привлечению парламентов стран «нормандского формата» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Виктор Медведчук заявлял, что Межпарламентский диалог нужно продолжать, чтобы оказать помощь главам государств «нормандской четверки» и приблизить мир в Украине.