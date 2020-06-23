Член Бундестага Робби Шлунд и член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн считают, что вовлечение православной церкви в Межпарламентский диалог «нормандского формата» может быть полезным и внести свою положительную лепту в урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете телеканала NEWSONE.

«Так называемый план Медведчука, который должен быть доведен до парламентского демократического уровня, возможно, между фракциями из разных стран аналогично «нормандскому формату» для создания дискуссионной площадки в центре Европы с целью урегулирования и достижения мира. Гуннар Линдеманн хорошо осведомлен о проблеме и знает, что в нашей программе мы часто говорим о жертвах коронавируса, но на Донбассе каждый день погибают мирные жители не из-за коронавируса, а по причине вооруженного конфликта, который, так сказать, подстрекает людей бороться друг против друга. Возможно, вовлечение православной церкви в такой парламентский формат может быть полезным», - отметил Робби Шлунд.

«Я также считаю, что церковь могла бы внести свою положительную лепту. Необходимо найти консенсус, некое общее решение. Однако ключевым моментом остается то, что стороны обязаны придерживаться Минских соглашений и режима прекращения огня, чтобы наконец-то прекратить жертвы среди мирного населения. Это и есть задача избранного представителя парламентариев для обеспечения мира и процветания людей в своей стране. И поэтому я считаю, что данная межпарламентская группа является очень хорошей возможностью для установления мира», - сказал Гуннар Линдеманн.