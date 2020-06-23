Перефразируя Вольтера, если бы коронавируса COVID-19 не было, его надо было придумать. Потому что Зеленский & Co используют тему коронавируса и для реализации экономических схем, и для борьбы с политическими оппонентами. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» управляющий партнер консалтинговой группы Concept GR Юлия Пилецкая.

В экономике COVID-19 используют для распила бюджетных денег и запуска различных схем по обогащению, пишет Пилецкая. Политолог приводит пример громкого скандала вокруг «Мрии», которая за бюджетные деньги привезла маски и другие средства из Китая, а потом они отправились на прилавки «Эпицентра».

Юлия Пилецкая поясняет, что власть использует нагнетание страха перед коронавирусом и для решения политических задач.

«И вот теперь перед властью появляется новый вызов в виде Парада Победы в Москве 24 июня. Известно, что на параде будут присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко с сыновьями. На парад прибывает огромная (105 человек) делегация Китая во главе с министром обороны Вэй Фэнхэ», - написала она.

Пилецкая поясняет, что приближаются местные выборы - и здесь «Слуга народа» жестко конкурирует за голоса адекватных украинцев с другими силами, в первую очередь, с «Оппозиционной платформой» Виктора Медведчука.

При этом Пилецкая отмечает, что Зеленского в Москву на парад не пригласили, зато пригласили Виктора Медведчука. И если 24 июня на трибуне вместе с Путиным Украину будет представлять Медведчук, это станет имиджевым поражением для Зеленского.

«Поэтому, если 24 июня на трибуне рядом с Путиным, Лукашенко и другими первыми лицами будут стоять Медведчук с соратниками, то для Зеленского это будет однозначный проигрыш. Потому что все оправдания со ссылками на карантин, как мы понимаем, эта картина «умножает на ноль», - пояснила она.

«Националистический избиратель все равно не будет голосовать за «зеленых». А избиратели Зеленского не поверят оправданиям, потому что оппозиционные политики смогли почтить память воинов ВОВ, а Зеленский и «слуги» не осилили», -

В связи с этим, пишет Пилецкая, последние решения украинской власти выглядят, как попытки не допустить оппонентов на Парад Победы, чтобы избежать имиджевого «Сталинграда».

«Речь и о возбуждении уголовного производства из-за поездки Медведчука с соратниками в Москву и переговоров с российским президентом В. Путиным. Очнулись, называется! Поездка была еще в марте месяце, а Офис генерального прокурора возбудил дело только сейчас, накануне парада», - подчеркнула она.

Пилецкая также обратила внимание, что именно накануне парада 24 июня украинский Минздрав включил Россию в «красный список» по заболеваемости коронавирусом.

«И о том, как Минздрав 15 июня включил Россию и Белоруссию в список стран из т.н. «красной зоны». Это означает, что после поездки в страну из «красного списка» человек обязан на протяжении 14 дней прожить на обсервации, ни с кем не контактируя. И снова накануне решение появилось накануне Парада 24 июня», - обратила внимание политолог.

По словам Пилецкой, «это всего лишь несколько примеров, как власть использует тему коронавируса COVID-19 в политических, экономических, гуманитарных целях».

«Уверена, многие громкие скандалы, связанные с «распилом» бюджетных денег и политическими «разборками», нас еще ждут впереди», - резюмировала управляющий партнер консалтинговой группы Concept GR Юлия Пилецкая.