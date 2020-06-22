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Виктор Медведчук, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», во время интервью агентству Reuters продемонстрировал частично свою коллекцию старинных книг. Согласно украинскому изданию 2012 года «100 раритетов из коллекции украинских библиотек», коллекция Виктора Медведчука и Оксаны Марченко насчитывает 78 книжных раритетов.

Политик представил Евангелие, которое было напечатано Петром Мстиславецем на высоком полиграфическом уровне в Вильно (Литва) в 1575 году и является библиографической редкостью. До наших дней дошло 113 экземпляров. Текст Евангелия украшают пять ксилогравюр: четыре – с изображением евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна, и одна небольшая гравюра с изображением Креста и орудий страстей. Праздничность книге придают орнаментные заставки, художественные инициалы, рамки на полях, ряды киноварной вязи.

Виктор Медведчук во время интервью агентству Reuters в своем офисе в Киеве (Украина, 12 июня 2020 года) демонстрирует Евангелие 1575 года

Евангелие, 1575 год

Евангелие, 1575 год

Этим Евангелием в 1575 году Петр Мстиславец возродил в Вильно кириллическое книгопечатание, которое прервалось на 50 лет после смерти Франциска Скорины.

Также Виктор Медведчук продемонстрировал фрагмент 42-строчной Библии Гутенберга – один лист, покрытый двумя колонками плотного черного шрифта с красными рубриками.

По словам политика, эта Библия является точкой отсчета истории книгопечатания в Европе и была изготовлена с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Иоганном Гутенбергом в Германии в XV веке. Тираж Библии Гутенберга составил 180 экземпляров. До наших дней сохранилось только несколько десятков томов данной Библии, и исследователи пытаются собрать информацию о разрозненных фрагментах. Для Библии Гутенберг изготовил новый, улучшенный шрифт, приближенный к рукописному. Эта Библия набрана текстурой, разновидностью готического письма.

В 2012 году Медведчук приобрел фрагмент Библии, который является частью одного экземпляра Библии Гутенберга из коллекции американского продавца книг Габриэля Уэллса. «Я купил его сразу и, честно говоря, даже не торговался», ‒ сказал Медведчук.

Фрагмент Библии Иоганна Гутенберга, 1455 год

 

Вся коллекция раритетных книг семьи Виктора Медведчука указана в декларации о доходах, которая является обязательной для выборных должностных лиц в рамках антикоррупционной реформы 2016 года.
ForUm

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