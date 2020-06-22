Половина украинцев (50%) не сожалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) сожалеет, говорится в социологическом исследовании Киевского международного института социологии.

Наибольшая доля таких людей – в электорате Юрия Бойко (81,5% от всех избирателей), Олега Ляшко (44,5%) и Юлии Тимошенко (39,3%). Среди избирателей президента Владимира Зеленского доля людей, которые сожалеют о распаде СССР, составляет 28,7%.

35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы, о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом 25,5% респондентов выбрали вариант «трудно сказать наверняка, чего было больше».

По сравнению с маем 2013 года количество людей, которые видят в советском периоде больше пользы, снизилась с 48% до 35% (для корректности сравнения с выборки 2013 исключили аннексированный Россией Крым отдельные района Донецкой и Луганской областей). Тех, кто видит больше вреда, стало больше с 18% до 28%, а тех, кто «не может оценить, чего не больше», стало меньше с 31% до 25,5%.

Опрос проводился с 24 по 31 мая. В нем приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1, 4% - для показателей, близких к 10%.