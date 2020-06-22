также в разделеПолитика
Зеленский заявил, что добровольно заплатит штраф за нарушение карантина 8
Сенатор РФ: Изменения в конституцию должны сделать невозможным возвращение Крыма 10
Ренат Кузьмин предложил использовать свои представительства в Facebook и Telegram как площадку для общественных дискуссий о новой национальной идее 9
Народный депутат Ренат Кузьмин инициирует общественную дискуссию о национальной идее Украины 9
«Подарки русского народа»: Песков заявил, что у РФ нет территориальных претензий 18
Президент хочет, что абитуриенты из ОРДЛО поступали в вузы без ВНО 33
Зеленский подписал закон о прохождении ГИА и ВНО по желанию 26
Зеленский не ответил, поддержала ли Украина Канаду на выборах в Совбез ООН 13
«Это неизбежно»: Путин уверен, что руководство Украины приедет в Москву 27
Путин о бывших республиках СССР: Не тащили бы с собой подарки от русского народа 80
Ткаченко: ГБР расследует не Томос, а иск патриарха к Порошенко 148
Генпрокурора расследует возможную незаконную слежку за Порошенко 15
США обеспокоены признаками выборочного правосудия в Украине 66
Народный депутат: Открытое письмо Медведчука лучше всего поясняет, почему люди уходят от Зеленского к оппозиции 49
Горбулин стал членом набсовета Укроборонпрома 25
Кандидата на пост мэра Киева от Слуги народа назовут через несколько недель 14
Верховная Рада переходит на новый сайт 21
Зеленский предложил Раде обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком 18

Экс-президент Украины Петр Порошенко был слепым исполнителем воли Запада, которая лежит в основе внешнего управления, введенного Соединенными Штатами в Украине. Поэтому и звучат сейчас заявления европейских политиков и различных институтов в его поддержку. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Американские власти, послы стран G7 в Киеве, представители Евросоюза, в том числе бывший руководитель Евросоюза Дональд Туск, высказываются публично по поводу того, что нельзя сводить счеты, привлекая к уголовной ответственности Порошенко. Думаю, такая политика понятна, потому что Порошенко был слепым исполнителем воли Запада, воли, которая лежит в основе внешнего управления, введенного Соединенными Штатами Америки в Украине», – объяснил парламентарий.

Медведчук убежден: в этом нет ничего странного – они защищают «своего».

«Давление Запада, давление тех, кто внешне управляет нашей страной, – это показатель того, что они всегда будут стоять на стороне тех, кто будет послушным по отношению к их указаниям и их "хотелкам". Все события последнего времени: и меморандум МВФ, и действия, направленные на кадровые изменения в Украине, – продиктованы с Запада как элементы и структура внешнего управления. И это действительно страшно, а не то, будет ли Порошенко привлечен к ответственности, тем более по таким мелким, хоть и нарушающим, признакам тех или иных составов преступлений», – добавил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что вся новейшая история Украины свидетельствует: чем больше мы прислушиваемся к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги