Экс-президент Украины Петр Порошенко был слепым исполнителем воли Запада, которая лежит в основе внешнего управления, введенного Соединенными Штатами в Украине. Поэтому и звучат сейчас заявления европейских политиков и различных институтов в его поддержку. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Американские власти, послы стран G7 в Киеве, представители Евросоюза, в том числе бывший руководитель Евросоюза Дональд Туск, высказываются публично по поводу того, что нельзя сводить счеты, привлекая к уголовной ответственности Порошенко. Думаю, такая политика понятна, потому что Порошенко был слепым исполнителем воли Запада, воли, которая лежит в основе внешнего управления, введенного Соединенными Штатами Америки в Украине», – объяснил парламентарий.

Медведчук убежден: в этом нет ничего странного – они защищают «своего».

«Давление Запада, давление тех, кто внешне управляет нашей страной, – это показатель того, что они всегда будут стоять на стороне тех, кто будет послушным по отношению к их указаниям и их "хотелкам". Все события последнего времени: и меморандум МВФ, и действия, направленные на кадровые изменения в Украине, – продиктованы с Запада как элементы и структура внешнего управления. И это действительно страшно, а не то, будет ли Порошенко привлечен к ответственности, тем более по таким мелким, хоть и нарушающим, признакам тех или иных составов преступлений», – добавил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что вся новейшая история Украины свидетельствует: чем больше мы прислушиваемся к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств.