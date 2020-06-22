Комитет избирателей Украины проанализировал статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний Верховной Рады. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны, сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

По данным КИУ, половина депутатов монобольшинства почти не выступает в Верховной Раде. В общем 150 депутатов «слуги народа» имели не более трех выступлений за девять месяцев работы Рады.

При этом 58 из них все еще не сказали ни слова за 9 месяцев работы: в частности, ни разу не выступили в Раде М. Ананченко, А. Боблях, В. Бородин, С. Бунин, В. Вагнер, И. Васильев, И. Васильковский, А. Гайду, Н. Галушко, Д. Герман, А. Воробей, С. Гривко, А. Куницкий и др.

Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них – ряд депутатов, которые ранее работали в структурах «Студии Квартал 95». В частности, А. Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95») - 0 выступлений, А. Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95») - 1 выступление, М. Ткаченко (руководитель ООО «Квартал-Концерт») - 3 выступления, О. Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов, ООО «Квартал 95») – 3 выступления, Ю. Корявченков (актер 95 квартала) – 1 выступление. Среди «молчаливых» депутатов - претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко (2 выступления).

Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у 9 депутатов фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь»: в частности, С. Левочкина, Ю. Левочкиной, Т. Козака, В. Столара. Часть фракции ОПЗЖ выступили только 1 раз: в частности, В. Медведчук и Г. Суркис. Также не было выступлений 6 внефракционных депутатов, 4 депутата группы «Доверие», 3 депутата группы «За будущее». В частности, Р. Иванисов, А. Деркач, А. Герега.

Среди фракций «Европейская солидарность», «Голос», ВО «Батькивщина» нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде.

«Анализ выступлений на пленарных заседаниях Верховной Рады показывает, что половина депутатов монобольшинства фактически молчит. Причин такой ситуации может быть две. Первая – врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая – неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивание при рассмотрении важных вопросов или полное отсутствие собственного мнения», - отметил глава КИУ Алексей Кошель.