Смешно слышать от руководителя государства, которое является главным источником нестабильности, слова, будто «Украина способна сделать взнос в укрепление стабильности и безопасности в регионе». Так руководитель Центра социальной аналитики, народный депутат IV и V созывов Евгений Филиндаш прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского во время видеоконференции с лидерами стран Восточного партнёрства ЕС, прозвучавшее 18 июня 2020 года.

Об этом Филиндаш написал в Facebook.

«Слышать это от руководителя государства, которое все последние годы, начиная с Евромайдана, является главным источником нестабильности в Европе, конечно, очень забавно», - прокомментировал Филиндаш слова Зеленского.

Филиндаш поделился наблюдением, что Зеленский и «слуги народа» ведут себя точно так же как Порошенко - обещают одно, а делают другое.

«И вот так у них всё. «Зеленые» в массе своей - такие же, как Порошенко - трубят об одном, а делают прямо противоположное», - поясняет экс-народный депутат.

В качестве примера экс-народный депутат привел свою полемику на канале «112 Украина» с одним из "слуг народа», в ходе которой выяснилось, что Зеленский и правительство не собираются понижать тарифы ЖКХ, а только повышать.

«Ответ в конечном итоге свёлся к тому, что тарифы таки действительно будут пересматриваться. Только с небольшой поправкой. Пересматриваться в сторону повышения, а не снижения», - резюмировал народный депутат IV и V созывов.

По словам Евгения Филиндаша, за год правления у адекватных украинцев сформировался список претензий к «зеленой" власти - эти вопросы в своем открытом письме к Зеленскому лучше всего изложил оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Эти вопросы – список основных претензий к власти со стороны адекватных граждан Украины, на днях достаточно внятно и лаконично сформулировал Медведчук в своём открытом письме к Зеленскому», - пояснил он.

«Там речь и о тарифах, которые, как видим, «слуги МВФ» планируют только повышать, а не снижать», - написал политолог.

«И вопрос с ещё одним предвыборным обещанием Зе – покончить с войной. 70 % граждан Украины называют её ключевой проблемой, а война на Донбассе продолжается, и ничего для её завершения не делается", - добавил он.

«И вопрос о продолжении принудительной украинизации – языковой закон Порошенко и декоммунизация не отменены, а всё продолжается – и с сентября не будет уже и русскоязычных школ», - перечислил народный депутат ключевые пункты из открытого письма Виктора Медведчука к Зеленскому.

Евгений Филиндаш поясняет, почему голоса избирателей переходят от Зеленского и «слуг народа» к партии Медведчука «Оппозиционная платформа».

«С учётом того, что из всех парламентских партий подобные вопросы к власти ставит только одна политическая сила, прямо заявляющая, что по всем ключевым вопросам при Зеленском идёт продолжение политики Порошенко, то и переток голосов от Зеленского и «слуг" будет идти, прежде всего, к Медведчуку и его партии», - поясняет глава Центра социальной аналитики, как меняются настроения избирателей.

«Во всяком случае – социология уже фиксирует переток голосов на Юго-Востоке и в Центре», - ссылается экс-депутат на данные социологов.

Евгений Филиндаш прогнозирует, что на местных выборах результаты «слуг народа» будут гораздо хуже, чем год назад.

«И если все эти вопросы не будут решены Зеленским и «слугами» - а решены они явно не будут, то уже на ближайших выборах их результат будет разительно отличаться от результатов выборов прошлогодних», - прогнозирует руководитель Центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.