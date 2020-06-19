Делегация «Оппозиционной платформы – За жизнь» полна желания посетить парад Победы в Москве, ведь это знаковое событие как для России, так и для Украины. Однако есть ряд препятствий, которые создает действующая украинская власть, чтобы усложнить или вообще сделать невозможным этот визит. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«И я, и представители делегации "Оппозиционной платформы – За жизнь" получили приглашение для участия в параде Победы. Еще когда проведение парада планировалось 9 мая, мы встречались с представителями Госдумы, я встречался с Владимиром Путиным, и нас пригласили на этот парад, потом он был перенесен на 24 июня», – проинформировал политик.

Медведчук заверил, что нардепы от ОПЗЖ полны желания посетить парад Победы.

«Это историческое, знаковое событие не только для России, но и для Украины. Потому что мы праздновали 9 Мая как 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и ветераны дали нам наказ обязательно посетить парад Победы», – отметил парламентарий.

На сегодняшний день, по словам нардепа, участию в параде препятствует лишь одно.

«Кабинет министров буквально два дня назад принял постановление, которым отнес Россию и Беларусь к "красной зоне" по степени заболеваемости коронавирусом. То есть после возвращения из этих стран граждане Украины должны проходить обсервацию и карантин в течение двух недель. И это обстоятельство, по поводу которого мы сейчас размышляем, потому что идет парламентская неделя, идут пленарные заседания, которые будут продолжаться до 17 июля», – объяснил Виктор Медведчук.

Политик не знает, почему такое постановление появилось именно сейчас, однако отмечает, что принято оно было в тот период, когда в СМИ обсуждался вопрос посещения делегацией ОПЗЖ парада Победы.

«Постановление принято, и после возвращения мы должны будем находиться на карантине. Хотят лишить нас политической активности, возможности активного участия в пленарных заседаниях и многого другого. Поэтому сегодня мы думаем над тем, каким образом поступить. Есть серьезные препоны, барьеры, которые создает власть. Раньше было возбуждено уголовное дело и против меня, и против делегации, которая 10 марта посетила Госдуму. Уголовные дела нас давно не пугают, потому что мы принципиальны и последовательны в своей позиции. Но это дело возбуждено в конце мая, и это тоже одно из препятствий для нашего посещения России, которое хочет создать власть», – подытожил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что причина новых обвинений в «госизмене» в отношении него как председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и других народных депутатов от ОПЗЖ в том, что сейчас, по сути, продолжается президентство Петра Порошенко, несмотря на то, что уже второй год при власти в Украине другой президент – Владимир Зеленский.