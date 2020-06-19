Письмо председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука к Владимиру Зеленскому - это подсказка и попытка помочь президенту.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта «Великолепная четверка» на телеканале ZIK заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Виктор Суслов подчеркнул, что письмо Виктора Медведчука президенту Владимиру Зеленскому - это не только позиция Медведчука, а позиция всей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

«И эта позиция не негативная для президента Зеленского. Я это все воспринимаю как подсказки и попытки помочь президенту, в том числе и собственным участием», - сказал Суслов.

Он добавил, что президент, получив письмо от Виктора Медведчука, имеет возможность припомнить себе обещания, которые давал украинцам перед выборами. А это, в частности, установления мира на Донбассе, снижение тарифов и защита русского языка в Украине.

«Ведь то, что сейчас значительно снижены цены на нефть и газ, это закладывает дальнейшее повышение тарифов с началом отопительного сезона. Президенту здесь следует прояснить и гарантировать те условия, которые не позволили бы довести украинских граждан до полной нищеты. А что касается насильственной украинизации, то, конечно, странно, что в Киеве нет кинотеатра, где русскоязычные граждане могли бы посмотреть фильмы на русском языке. Почему нет русскоязычного канала? Во всех европейских странах есть такая практика, даже в Германии есть такой телеканал. А почему в Украине, где почти половина граждан регулярно общаются на русском, этого нет. Вот проведение такой национальной политики ослабляет Украину и ведет к внутреннему расколу», - заявил бывший министр экономики.

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук написал Открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому.

«Президент должен принять реальность, в которой он существует, - ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не «проводить реформы».

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко», - подчеркнул в письме Виктор Медведчук.