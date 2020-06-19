Доктор юридических наук, профессор Виталий Журавский в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал письмо председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука президенту Владимиру Зеленскому.

«Акценты правильные. Абсолютно правильные. Берем основной вопрос - деньги, где их брать? Если наступает мир в Украине, нам не надо 5% ВВП тратить на войну. Они могут идти на социальные программы, медицину, в Пенсионный фонд, на образование. Если восстанавливаются, например, отношения со странами СНГ и Россией - мы начинаем торговать», – сказал он.

Журавский также прокомментировал ситуацию с возвращением Донбасса в состав Украины.

«Далее, что касается возвращения Украины на Донбасс, а Донбасс в Украину – надо взять и выполнить политическую часть минских договоренностей. Что это значит? Это амнистия, отдельный статус и выборы. А что сделала для этого нынешняя власть? Ничего. Она повторяет абсолютно шаги того же Порошенко», – отметил эксперт.

Кроме того он высказал и о тарифах в связи с подписанием меморандума с МВФ.

«Теперь по поводу тарифов, я не знаю, какой смысл подписывать стенд-бай новый меморандум с МВФ и записать, что мы будем повышать тарифы на газ, и они будут такие, как для промышленности. Зачем было подписывать, что будут подняты тарифы на водоснабжение и на отопление? Такого также в избирательной программе не было. А это значит, что цены на все поднимутся. В этом вопросе он ничего не сделал», – подчеркнул Журавский.

«И по поводу языка ... У нас есть ст. 10 Конституции, которая гарантирует развитие русского языка и языков национальных меньшинств. Половина Украины де-факто говорит на русском языке, почему нельзя было принять закон о национальных меньшинствах?» – добавил эксперт.

Как сообщалось, «Оппозиционная платформа - За жизнь» настаивает, чтобы Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Медведчук.