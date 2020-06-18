Народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук показал фрагмент Библии Гутенберга от 1455 года, которую ранее внес в ежегодную декларацию.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Медведчук рассказал агентству, что по совету консультантов приобрел фрагмент в 2011-2012 годах. Он не стал называть цену такой покупки. В то же время агентство отмечает, что в 2016 году на аукционе в Нью-Йорке один листок из Библии Гутенберга продали за 47 500 долларов.

«Я купил его (фрагмент, - ред.) сразу и честно, даже не торговался за цену», - сказал политик.

Также он добавил, что этот фрагмент взят из Библии, приобретенной в прошлом веке американским продавцом книг Габриэлем Уэллсом, который продавал свою копию по частям.

Немецкий исследователь Штефан Фюссель, который работает в Университете имени Гутенберга просил предоставить международным исследователям больше информации о фрагменте.

«Мы готовы предоставить доступ», - сказал Медведчук.

Отметим, что Библия Гутенберга была изготовлена ​​с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Йоханнесом Гутенбергом в Германии в 15 веке. До сих пор существует только несколько десятков томов, и исследователи пытаются собрать информацию о разбросанных фрагментах.