Если президент Владимир Зеленский будет читать такие письма, которое ему направил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, то это точно пойдет ему на пользу.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта «Великолепная четверка» на телеканале ZIK заявил политический эксперт Кирилл Молчанов.

Эксперт отметил, что те ключевые тезисы, которые описал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в открытом письме президенту, это и есть обещания Зеленского, с которыми он шел на выборы.

«Он обещал конец эпохи бедности и что-то делать с тарифами. Поэтому я думаю, что вопрос актуален, и на первую годовщину президентства, я думаю, их стоит главе государства как-то переосмыслить. Возможно, надо начинать корректировать свои действия со своими обещаниями, поскольку серьезно нужен мир, борьба с экономическим кризисом и надо что-то делать с тарифами», – отметил Молчанов.

В то же время политолог добавил, что Зеленского от решения этих вопросов отвлекает с одной стороны отсутствие политической воли, а с другой – окружение, которое в основном поддерживает не президента, а предыдущий курс Порошенко.

«Особенно это связано с медиа, с законом о языке и так далее. Мы же видим, что тот же Ткаченко и Потураев – это такие типичные идеологи Порошенко. Они просто подставляют Зеленского подобными действиями. Поэтому я думаю, если такие письма будут писаться и он будет их читать, то это точно пойдет ему на пользу», – подчеркнул Кирилл Молчанов.

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук направил Открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому.