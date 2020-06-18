На сегодняшний день в Украине есть фактически только один мощный игрок, который способен покупать телеканалы. Именно поэтому Виктор Медведчук - это наиболее вероятный покупатель медиа-холдинга Виктора Пинчука. К такому выводу пришел политолог Петр Олещук, изложивший свои размышления в Facebook.

Олещук пишет, что в последнее время чаще всего звучат две фамилии возможных покупателей медиа-холдинга Пинчука - это Виктор Медведчук и Михаил Фридман («Альфа-груп»).

Олещук аргументирует, что Виктор Медведчук выглядит более вероятным покупателем и приводит свои доводы.

«Правда, все же Медведчук кажется более вероятным кандидатом. Почему? В последнее время он фигурирует во всех информационных сообщениях, которые касаются купли-продажи медийных активов. Не в последнюю очередь потому, что только он готов к расходам соответствующих серьезных ресурсов на медиа», - приводит аргумент политолог.

Далее Олещук анализирует состав менеджмента каналов Пинчука и приходит к выводу, что все они так или иначе связаны с Россией.

«Например, «Новый канал» весной возглавила Ольга Задорожняя. С апреля 2016 года по конец 2019 года она работала в Москве программным директором канала СТС. Того самого канала, чей генеральный директор В. Муругов был доверенным лицом Путина на последних президентских выборах. Кстати, владеет СТС некая «Национальная медиа-группа», которой принадлежит 29 % акций российского «Первого канала». Короче говоря, куда не ткни - везде Путин», - пояснил политолог.

«А кто у нас лучший украинский друг Путина. Все тот же самый Медведчук…», - отвечает на вопрос политолог.

«Так что у нового менеджмента подразделений медиа-холдинга Пинчука не должно быть проблем во взаимодействии с гипотетическим "новым собственником», - прогнозирует он.

Олещук пишет, что медиа-холдинги Пинчука и Медведчука отличаются по своему контенту - у Пинчука развлекательные каналы вроде «1+1».

В связи с этим, Олещук обратил внимание, как одновременно появилась информация, что Медведчук оказался одним из совладельцев канала «1+1».

«Возможно, Медведчук хочет иметь свои собственные «плюсы»? Кстати, недавно в информационном пространстве активно обсуждали, что в декларации Медведчука появилась компания Bolvik Ventures LTD, котоой принадлежит пакет акций «плюсов». Так что Медведчук может получить не один такой канал, а сразу несколько», - пояснил он.

По большому счету, резюмирует Олещук, сейчас есть только один мощный игрок, имеющий ресурсы, чтобы покупать телеканалы.

«Посмотрим, куда будет развиваться эта ситуация, хотя уже сейчас понятно, что ресурсов и желания вкладываться в украинские медиа имеют не так много игроков. По большому счету - только один мощный игрок», - резюмировал политолог Петр Олещук.