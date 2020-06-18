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Общественная организация «Центр противодействия коррупции» проводит под Офисом президента Украины акцию, целью которой является побудить главу государства более активно содействовать очищению судебной системы. В частности, активисты требуют уволить одиозного судью Михаила Смоковича.

«Решили подыграть Зеленскому с его образом «честного парня, который хочет добра, но ничего не понимает»… Сегодня в рамках он-лайн школы проведем урок по основам государства и права для ученика Володи. Последний настойчиво делает вид, что не догоняет элементарного. Мы очень простым языком все разъясням - как для школьника», - так на своей странице в Фейсбук анонсировал акцию лидер ЦПК Виталий Шабунин.

В настоящее время под Офисом президента находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты «Зеленский уволь Смоковича» и «Смокович - позор судебной системы Украины», «Смокович - убийца Майдана».

Также активисты поставили школьную доску и проводят «урок» для президента.

Судья Михаил Смокович в настоящее время является председателем Кассационного административного суда в составе Верховного Суду Украины.

Смокович был в коллегии судей, которая приняла решение о лишении депутатского мандата депутата Сергея Власенко в 2013 году. Кроме того, судья Смокович замешан в попытках освободить от наказания судей, принимавших безосновательные решения об аресте активистов Евромайдана.

Общественный совет добропорядочности считает, что Михаил Смокович не отвечает требованиям добропорядочности и профессиональной этики.

Центр противодействия коррупции - общественная организация, которая занимается мониторингом фактов коррупции в Украине и выдвигает антикоррупционные инициативы. Ее возглавляет Виталий Шабунин.
ForUm

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