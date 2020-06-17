Ренат Кузьмин, народный депутат, в перерыве заседаний Верховной Рады Украины дал интервью представителям СМИ по поводу непрофессиональных действий президента Зеленского и его команды: «Виктор Медведчук обратил внимание неопытного и молодого президента на серьезные проблемы в украинском обществе, вспомнив обещания, которые Зеленский давал год назад: прекращение войны на Донбассе, снижение тарифов населению, прекращение насильственной украинизации. Фактически мы видим, что исполняется все с точностью до наоборот: война продолжается уже седьмой год. Тарифы только растут. Отсутствие профессиональной команды у Зеленского сводит на нет все попытки президента наладить хоть какое-то взаимодействие между государственными структурами. Мы надеемся, что президент Зеленский отреагирует на обращение Медведчука и ответ будет публичным всему украинскому обществу. По поводу украинизации. Зеленский же - русскоязычный человек, как и большинство из нас. Надо, чтоб эти кривляния закончились. Мы должны перестать верить в миф о том, что молодые ребята, не имеющие никакого образования и опыта работы, смогли выстроить государственное управление. Нужно возвращать власть профессионалам, которые выведут страну из кризиса».

Напомним, что 14 июня 2020 года народный депутат Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к президенту Украины в котором назвал три основные вопросы для главы государства:

«1 вызов: прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установления мира в Украине. Для этого есть один реальный инструмент - Минские соглашения и их надо выполнять.

2 вызов: тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня они просто неподъемные для украинцев.

3 вызов: принудительная украинизация, которую начала предыдущая власть».

Кузьмин сообщил, что завтра на заседании ВР Украины правительство представит свою обновленную программу: «Это не программа - это набор штампов, очень похожий на проект школьного реферата по экономике. Мы не будем голосовать за эту программу и за это правительство. Президентский законопроект «О референдуме» - это вырванные из других законов части, сложенные в один общий текст, это закон против украинского народовластия, который нарушает 15 статей Конституции. В противовес ему, законопроект от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» дает право украинскому народу распустить Верховную Раду, распустить Кабинет Министров, потребовать отставки президента и любого чиновника, начиная от губернаторов и заканчивая руководителями районных поселковых Советов. Поэтому, я призываю всех голосовать за наш законопроект и не принимать законопроект, предложенный президентом».