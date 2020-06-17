Украинцы проголосовали за президента Владимира Зеленского для того, чтобы он смог ответить на вызовы, которые стоят перед государством сегодня. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил украинскому гаранту письмо.

Парламентарий подчеркнул, что за время президентства Зеленского было мало сделано для урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Медведчука, для установления мира на Украине нужно придерживаться Минских соглашений.

Депутат также считает, что на территории государства необходимо прекратить принудительную украинизацию. Зеленский должен перестать равняться на «профессиональных патриотов», иначе окажется в одной лодке с ними. Если же сам президент является русскоговорящим человеком, то он должен отстаивать и защищать русский язык.