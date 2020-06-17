Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в открытом письме президенту Украины Владимиру Зеленскому перечислил те основные вопросы, которые тот обещал решить, когда еще только хотел стать главой государства. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василий Нимченко.

«Эти вопросы есть в программе действий нашей политической силы, и именно на них сделал акцент Виктор Медведчук. Потому что это как раз основные, так сказать, "хребетонесущие" три вопроса», – отметил парламентарий.

Василий Нимченко убежден, что глава государства вряд ли ответит на открытое письмо Виктора Медведчука, скорее промолчит, потому что сказать президенту нечего.

«Он ничего не делает по поводу мира ‒ мы видим, что все приостановлено. По поводу тарифов – все завуалировано в решениях Кабинета министров, и осенью будет иметь место повышение тарифов. И по поводу насильственной украинизации населения. Сколько законов сейчас принимается... И увидите, что будет твориться относительно законопроекта народного депутата Бужанского, на предмет быть или не быть праву нацменьшинств использовать свой материнский язык. Об этом достаточно конструктивно и задал вопрос Виктор Медведчук, это следует и из Конституции», – разъяснил нардеп.

Ранее Виктор Медведчук в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому назвал три основных вызова, которые стоят перед главой государства.