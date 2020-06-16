Вопрос состоит не в том, ответит или нет Президент Украины Владимир Зеленский на открытое письмо председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а в том, что должна быть публичная дискуссия на темы, которые волнуют всех украинцев. Об этом в эфире канала «Россия-24» заявил сам Виктор Медведчук.

«Волнуют тех избирателей, которые голосовали за него, волнуют всех граждан, которые голосовали за других кандидатов и за другие партии, потому что это самые главные проблемы: проблема мира на Донбассе, проблема жилищно-коммунальных тарифов и проблема насильственной украинизации», – объяснил политик.

По словам Медведчука, публичная дискуссия уже началась. И она очень важна, ведь люди понимают: это вопросы, которые заслуживают того, чтобы на них ответили Зеленский и его команда.

Парламентарий напомнил, что перед президентской избирательной кампанией говорил об одном виртуальном кандидате с виртуальной программой, который может получить реальный результат.

«И это был Зеленский, я этого не скрывал, так и произошло. Поэтому, когда я пишу, обращаясь к господину Президенту Украины ‒ Вы должны реально сегодня решить проблемы, о которых Вы точно не знали, или если знали, то только понаслышке, ‒ исхожу из того, что у него отсутствовал на момент прихода во власть, на момент инаугурации и вступления в должность Президента государственный, профессиональный и политический опыт», – объяснил Виктор Медведчук.

Политик указал, что как в истории Украины, так и в истории многих стран не было такого, чтобы главой государства становился человек без государственного или политического опыта.

«Здесь это произошло, 73% наших граждан оказали ему доверие. И поэтому за этот год он мог познать те проблемы, о которых он вряд ли раньше даже догадывался. Проблема Донбасса, проблема жилищно-коммунальных тарифов, проблема украинизации. Тем более по всем этим вопросам у него была позиция. Но после того, как он пришел в президенты, он заявил: "Мир любой ценой, но я добьюсь. Жилищно-коммунальные тарифы, конечно же, мы снизим. Украинизации не будет, мы пересмотрим закон о статусе украинского государственного языка"», – напомнил Медведчук.

То есть, считает парламентарий, Зеленский учитывал права и интересы русскоязычного населения и хотел (как теперь оказалось, на словах) снизить накал насильственной украинизации.

«Но он ничего не сделал, потому что уже при нем принимают законы, где идет дискриминация русского языка, продолжается политика Порошенко, которую можно назвать русофобской и антироссийской истерией», – добавил Виктор Медведчук.