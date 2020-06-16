Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук написал открытое письмо президенту Украины исходя из того, что на сегодняшний день Украина имеет огромные проблемы, препятствующие ее развитию. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний.

По сути, убежден парламентарий, сегодня стоит вопрос сохранения национального суверенитета Украины, так как продолжение нынешней властью той политики, которую проводила предыдущая власть, поставило под вопрос само существование Украины как суверенного, независимого государства.

«Нельзя менять национальный суверенитет на денежные знаки. Как президент Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания и, будучи президентом пять лет, ничего не сделал, так и нынешний президент идет по его пути. Обещали мир – мира сегодня нет», – констатировал Загородний.

Виктор Медведчук, отметил парламентарий, напомнил президенту Зеленскому, что все граждане страны готовы помочь ему быстрее принести мир в Украину, потому что отсутствие мира сдерживает экономическое развитие нашего государства. «А для установления мира, как четко сказано в письме, есть один реальный инструмент ‒ Минские соглашения. И их надо выполнять», – констатировал нардеп.

Кроме того, отметил Юрий Загородний, на сегодняшний день «Оппозиционная платформа – За жизнь» – единственная политсила, которая подготовила и представила Украине мирный план.

«Это уже дело президента Зеленского, хочет он работать с планом нашей политической силы или не хочет. Я считаю, что его упрямство и нежелание работать с этим мирным планом только вредят Украине», ‒ убежден парламентарий.

Кроме того, был еще один практический шаг «Оппозиционной платформы – За жизнь», непосредственно Виктора Медведчука. «Мы создали в Верховной Раде межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", перешли к практическим шагам проведения "Парламентского измерения «нормандского формата»", и сделаны соответствующие шаги, когда парламентарии Франции, Германии поддержали наш мирный план», – продолжил Юрий Загородний.

Народный депутат заверил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова двигаться в этом направлении, чтобы в Украине был мир. Потому что, когда наступит мир в стране, она начнет экономически развиваться, а не все глубже падать в пропасть, как происходит сейчас.

Напомним, ранее Виктор Медведчук написал открытое письмо Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что успех Президента в первую очередь зависит от создания сильной и профессиональной команды.