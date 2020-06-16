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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук написал открытое письмо президенту страны Владимиру Зеленскому вовремя и правильно. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политик также отметил, что в Верховную Раду подан законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний, который является ключевым для дальнейшего развития политической жизни Украины.

«Я не знаю, почему Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания. Я подал законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний, который, на мой взгляд, является ключевым для дальнейшего развития политической жизни нашей страны. Медведчук написал письмо вовремя и правильно, обращая внимание тех, кто сегодня еще находится в каком-то дурмане, чтобы разошлось немножко и посмотрели. Если мы с вами выведем на экран или вы просто почитаете: 30 пунктов, которые обещали «зеленые», а выполнен только один - они пришли к власти, все остальные, к сожалению, нет», - сказал нардеп.

Вадим Рабинович добавил, что не знает, будет ли Зеленский отвечать на письмо Виктора Медведчука.
ForUm

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