Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко за собственные средства закупила и передала уникальные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Киеве и в Закарпатской области.

Об этом говорится в сюжете на телеканале ZIK

Карантин в Украине ослабляют, а вот пандемия коронавируса не утихает. За последние дни количество инфицированных коронавирусом возросло. Чтобы спасать человеческие жизни, украинские больницы требуют высококачественного медицинского оборудования. Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко передали уникальные аппараты ИВЛ французского производства до 3 больниц в Киеве и на Закарпатье.

Председатель правления Фонда Оксаны Марченко Людмила Кущ отметила, что эти аппараты могут быть использованы как для взрослых, так и для детей от 3 кг.

Также они имеют усовершенствованную турбинную технологию. Оборудование может работать, как от источника высокого давления кислорода, так и от кислотного концентратора. Чтобы воспользоваться этим аппаратом ИВЛ, не нужно вводить трубку в трахею пациента, только поставить маску. Оборудование само подстраивается под организм больного.

Заведующий реанимационным отделением Воловецкой центральной районной больницы Василий Яртин отметил, что благодаря этому аппарату человеку не нужно полностью отключать дыхание, этот аппарат подстраивается под организм человека и помогает ему дышать.

Один из таких аппаратов ИВЛ передали в Киевскую городскую детскую инфекционную больницу. Именно сюда направляют всех детей столицы с подозрением на коронавирус. Сейчас в заведении находится четыре больных, один – на искусственной вентиляции легких.

Татьяна Каминская, директор КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница", добавляет, что с 12 марта через клинику прошло около 150 детей с подозрением на коронавирус, из них 58 детей – с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще два аппарата ИВЛ поступили в Закарпатье: в Мукачевскую и Воловецькую больницы. Все они приобретены за личный счет Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Председатель Закарпатской ячейки политсилы «Оппозиционная платформа – За жизнь» Иван Чубирко отметил, что Виктор Медведчук и Оксана Марченко закупили эти два ИВЛ за личные средства. Примерная стоимость – 2 млн грн за оба. Это высококачественные, высокопрофессиональные аппараты искусственной вентиляции легких.

В Воловецкой больнице за все время пандемии на лечении находилось 8 пациентов с коронавирусом. Сейчас в заведении – 4 больных с подозрением на COVID-19. В настоящее время в больнице были аппараты искусственной вентиляции легких только низкого и среднего класса.

«У нас в заведении на сегодня есть 5 аппаратов ИВЛ, из них только один – среднего класса. Наши аппараты – только инвазивные, надо вмешиваться в организм, а этим аппаратом можно делать и не инвазивную искусственную вентиляцию легких. Этот аппарат лучший, высшего класса», – заявила т. в. а. директора КНП "Воловецкая центральная районная больница" Алла Попелич.

Благотворительный фонд Оксаны Марченко и Виктор Медведчук продолжает активно помогать украинцам во время пандемии COVID-19. Ранее они передали в Институт сердца в Киеве уникальную систему диагностики для выявления коронавирусной инфекции. В другие медучреждения Украины направили тысячи средств индивидуальной защиты. Малоимущим, пенсионерам и людям с инвалидностью раздавали продуктовые наборы.