Попытка США объявить санкции против Виктора Медведчука означает, что американский истеблишмент по привычке пытается изображать из себя «мирового лидера». Так пишет в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

«Республиканцы разработали проект, в котором я с интересом обнаружил и украинский след. В санкционный проект попал один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук», - сообщил Зубченко.

Зубченко поясняет, что настоящая причина заключается в разоблачении деятельности биолабораторий США.

«Формулировка – «распространяет вредоносную информацию через свою медиаимперию внутри страны». Понимаю, о чем идет речь: Медведчук насыпал соли на хвост Госдепа и Пентагона, став инициатором международного скандала вокруг американских биологических лабораторий, работающих на территории Украины», - пояснил автор.

Зубченко напомнил, что «вредоносную информацию» о биолабораториях официально подтвердило посольство США.

«Временно исполняющая обязанности посла США в Киеве Кристина Квин так увлеклась разоблачением «фейков российской пропаганды»", что признала существование в Украине биолабораторий, работающих по программе Пентагона», - написал он.

Зубченко также обращает внимание, что Минздрав по факту опроверг заявление СБУ, которая утверждала, что информация про биолаборатории является фейком.

«Потом к делу разоблачения «фейков» подключилась СБУ». Пресс-служба этой организации сурово разоблачила происки Кремля, связанные с дестабилизацией ситуации под предлогом биолабораторий. И через несколько дней Минздрав Украины официально признал их существование. Не всех, правда. Только восьми из пятнадцати» - приводит факты автор.

Теперь информацию о биолабораториях, пишет Зубченко, с подачи Медведчука будут рассматривать в ООН, что чревато для американцев глобальным скандалом.

«Однако получилось реально обидно для американцев. Более того, с подачи Виктора Медведчука вопрос о военных биолабораториях США в Украине будут рассматривать в ООН, что чревато глобальным скандалом», - обрисовал публицист перспективы развития скандала.

В завершение, Александр Зубченко напомнил, что США ввели санкции против Медведчука еще при Обаме в 2014 году, но не смогли этим помешать росту его влияния.

«Поэтому о Медведчуке в США не забывают. Причем со времен президентства загорелого Обамы. Администрация Обамы еще в 2014 году объявила санкции против Медведчука. Что, впрочем, нисколько не помешало ему. Из Украины он не уехал, в отличие от других участников санкционного списка, а только укрепил свои позиции. На прошлых парламентских выборах даже провел в Верховную Раду вторую по величине фракцию ОПЗЖ», - аргументировал политический публицист Александр Зубченко.