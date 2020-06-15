Успех Президента зависит в первую очередь от сильной и профессиональной команды, и глава государства может рассчитывать лишь на тех, кто умеет работать, профессионально подготовлен и хочет добиваться необходимого для Украины результата.

Об этом в открытом письме Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Год назад Вы заняли пост Президента страны благодаря уникальному уровню поддержки со стороны украинских граждан. Вы пришли в политику, не имея политического и государственного опыта. Думаю, сегодня Вы согласитесь с тем, что для граждан Украины и, надеюсь, для Вас ни первое, ни второе не является основанием, чтобы снять ответственность за происходящее в стране», – отметил политик.

Он убежден, что на плечи Зеленского не в самый простой момент как украинской, так и мировой истории легла огромная ответственность.

Однако, подчеркнул парламентарий, история не принимает во внимание сложностей и оговорок, она помнит и чествует тех, кто справился со стоявшими перед ним вызовами. Ей «не выдашь сценарий и не заставишь снять лишний дубль».

«Я далек от мысли призывать Вас задуматься о своем месте и роли в истории. Граждане Украины призвали именно Вас на пост Президента для того, чтобы Вы ответили на те вызовы, которые стоят перед Вами сегодня. Считаю, что дискуссия по поводу решения этих проблем касается всех украинцев, а потому должна проходить в публичной плоскости», – продолжил Виктор Медведчук.

Как отметил парламентарий, первый вызов, на который в свое время не смог ответить экс-президент Петр Порошенко (а украинский народ избрал его Президентом именно для этого), ‒ прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установление мира в Украине.

«Сегодня на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения военнослужащие и мирные граждане. Этот вооруженный конфликт сдерживает развитие нашей страны, и 70% украинцев называют его ключевой проблемой. Неотвратимо приближается время, когда Вам придется ответить на вопрос: "Чего добился Президент в деле установления мира на Востоке Украины?". И Вы удивитесь, как мало тогда рядом с Вами останется тех, кто сегодня надувает щеки, рассуждая о "переселенцах, представляющих ОРДЛО", "«будапештском формате» без России" и прочих умозрительных достижениях украинской дипломатии. Для установления мира есть один реальный инструмент – Минские соглашения. И их надо выполнять. Разумеется, это трудно. И национал-радикалы выступают категорически против этого. Но я надеюсь и искренне верю, что Вы не Президент национал-радикалов, как прежний глава государства. Для решения этой задачи Вам потребуются и сила, и поддержка, и помощь, которую Вы обязательно получите, действуя в интересах украинских граждан. От Вас требуется только готовность действовать и решимость, которую надо продемонстрировать», – обратился Медведчук к Зеленскому.

Второй вызов, по словам нардепа, – это тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Сегодня они просто неподъемные для украинцев. Тарифы раздуты, а цифры взяты с потолка. Для отдельных дельцов тарифы стали источником обогащения, а вот для миллионов наших сограждан ‒ причиной нищеты, банальным грабежом народа. Многочисленные инициативы МВФ, направленные на затягивание тарифной удавки, лишь убеждают людей в этом. Украинцы хорошо помнят и легко могут сравнить, что раньше газ стоил дороже, а платили они меньше», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик признал, что изменить эту ситуацию непросто.

«Именно Президент, думающий о своем народе, обязан дать бой многочисленной банде жуликов и мародеров, олигархов, коррумпированных чиновников и международных ростовщиков, которые продолжают наживаться за счет растущей нищеты украинцев. Нельзя бояться тех, кто грабил страну при Порошенко и продолжает делать это сегодня, ведь они грабят и Вас в том числе, даже если Вы этого пока не замечаете», – убежден Медведчук.

Третий вызов, по мнению парламентария, ‒ это необходимость прекращения принудительной украинизации.

«Вы же русскоязычный человек ‒ не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого. Не идите на поводу у "профессиональных патриотов", иначе окажетесь с ними в одной лодке, а ничего другого, кроме как кричать о якобы любви к Украине, они не умеют, срок политической годности их краток, да и особым уважением даже в собственной среде пользуются только те из них, кто присосался к тем или иным международным грантам. Защитите русский и языки национальных меньшинств. Вы заслужите уважение людей, благодарность русскоязычных граждан, представителей других национальностей и объективные оценки зарубежных партнеров. Как раз в вопросе языка, по моему мнению, у Вас сильнее всего проявляется наследие актерского прошлого ‒ готовность играть роль и участвовать в чужих сценариях. И то, что было Вашей силой и демонстрацией таланта, сегодня становится слабостью. Так бывает», – предупредил Виктор Медведчук.

Парламентарий убежден, что Президент должен принять реальность, в которой он существует.

«Ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не «проводить реформы». Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко», – объяснил Медведчук.

Успех Президента, убежден политик, в первую очередь зависит от создания сильной и профессиональной команды.

«И рассчитывать Вы можете только на тех, кто умеет работать, профессионально подготовлен для этого и хочет добиваться нужного для страны результата», – подытожил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.