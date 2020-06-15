«Помните, как в конце 2016 года телеканал 1+1 устроил истерику из-за того, что Нацрада попросила у них справку о конечных бенефициарах?

Помните, как все «честные журналисты» канала и сотни их «независимых» друзей дружно защищали грязную тайну о том, что «1+1» с 2012 года владеет Виктор Медведчук?

«А ведь тогдашний гендиректор Александр Ткаченко (нынешний министр культуры) в 2016-м подал Нацраде фальшивую справку.

В ней, вместо Медведчука, в качестве владельцев телеканала указал Суркисов», - аргументировал блогер.

Андрей Загреба приводит ссылку Youtube на выступление нынешней главы Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольги Герасимьюк, где она тоже защищает «1+1», который скрывает, что одним из совладельцев телеканала является Медведчук.

«А вот тут интервью Ольги Герасимюк, нынешней главы Нацрады (тогда просто член Нацрады). В нём Ольга становится на защиту «1+1», не желающего обнародовать своего владельца Медведчука - https://www.youtube.com/watch?v=uIGp-rKQO3w», - написал он.

«Я для себя все выводы про «1+1» сделал уже давно», - заключил блогер.

«P.S. Кстати, получается, что Зеленский и весь Квартал-95 уже много лет как работали на Медведчука», - пошутил блогер Андрей Загреба.