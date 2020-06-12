Украинский центр оценивания качества образования дал разъяснения, как будет проводиться внешнее независимое оценивание в условиях карантинных мер, введенных в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Как передает УНИАН, об этом во время онлайн брифинге сообщил и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко. Он заявил, что непосредственно подвоз участников внешнего независимого оценивания - выпускников этого года является обязательной процедурой, и это должны осуществлять местные органы власти.



«То есть, обеспечение автотранспортом и подвоз детей к пунктам тестирования - это является обязательным требованием, и оно будет выполнено», - сказал Бойко. При этом, отвечая на вопрос, будет ли возможность провести быстрый тест на коронавирус в случае обнаружения повышенной температуры у участников ВНО, Бойко отметил, что быстрых тестов в пунктах тестирования делать не будут.

«Потому что обеспечить такое количество, в первую очередь, пунктов тестирования специалистами, которые могут осуществить правильное экспресс-тестирование, в настоящее время невозможно», - отметил он.

В то же время Бойко выразил понимание, что не у всех детей отличное состояние здоровья: «Определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура, то есть температура может колебаться в пределах выше, чем это допускает главный санитарный врач», - отметил он.



В этой связи и.о. директора УЦОКО посоветовал всем таким детям взять в лечебных учреждениях справки, подтверждающие у них факт наличия субфебрильной температуры. На пробное тестирование, которое должно состояться 15-17 июня, региональные центры осуществляют самостоятельно закупку необходимых всех средств для безопасного проведения тестирования. Речь идет о санитайзерах, жидком мыле, бумажных полотенцах и антисептиках.

В то же время, поддержку окажут и партнеры, среди которых НАК «Нафтогаз», Детский фонд ООН и посольство Швейцарии, а также областные государственные администрации, которые обеспечат другими дополнительными средствами защиты - масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками. Бойко заверил, что средства индивидуальной защиты будут вовремя доставлены в регионы, и усилиями областных государственных администраций эти средства будут распределены между пунктами тестирования. Кроме того, он напомнил, что в пункт тестирования нужно прибыть в маске и менять их каждые два часа: «Маски закуплены, они будут предоставляться всем участникам из расчета около 20% запаса».



Также он сообщил, что на региональном уровне предусмотрено создание мобильных групп по контролю обеспечения и соблюдения всех требований, которые будут осуществляться под эгидой Государственной службы потребительского надзора. Такие группы уже начали осуществлять соответствующий контроль в рамках подготовки пунктов тестирования для пробного ВНО и это они будут делать во время основной сессии ВНО.

«У нас есть процедура соответствующего самоконтроля, когда ответственный за пункт тестирования должен четко проверить, соблюдены ли все требования. Расстояние, наличие полотенец, жидкого мыла, санитайзера и ящиков для использованных перчаток и масок в туалетных комнатах. Соответствующая анкета будет заполняться ответственным за пункт проведения ВНО, и таким образом будет фиксироваться готовность», - добавил и.о. директора УЦОКО.



Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.