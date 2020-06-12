Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» от имени украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравила граждан этой страны с Днем России.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

В партии убеждены, что все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско.

«Что бы ни говорил президент Украины Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века», – заявили в ОПЗЖ.

В политсиле уверены, что украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ.

«Первый шаг к началу диалога между Украиной и Россией уже сделан. По инициативе нашей партии в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», – проинформировали в пресс-службе.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что диалог и компромиссы – это путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами, благосостоянию наших народов.