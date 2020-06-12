14 апреля лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и его коллега Ренат Кузьмин направили запрос президенту Владимиру Зеленскому, в котором сообщили, что США имеют более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе 15 в Украине. Об этом в своем материале пишет итальянское издание Opinione-Pubblica.

«Там работают только американцы, а Пентагон их финансирует. Лаборатории расположены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (3), Киеве (3), Херсоне, Тернополе и недалеко от Крыма и Луганска. В то же время украинские власти уже обнаружили нарушения в работе лабораторий, которые могли бы привести к утечке материала. Зеленский не ответил депутатам, а его сотрудники направили обращение в американское посольство», – идет речь в статье.

Сайт сообщает, что посольство США в Украине ответило на заявление Медведчука и Кузьмина, заверив, что работа, выполняемая в лабораториях, безопасна для населения.

«Лидеры украинской оппозиции (партия Медведчука, которая является второй по величине фракцией украинского парламента) сочли ответ неубедительным, в то время как позиция украинских властей и президента Зеленского была услужливой к американцам. Обвинение в "российской дезинформации", помимо того, что оно стало клише, в данном случае также является неуклюжей попыткой избежать надоедливых вопросов и окончательно закрыть неудобную тему», – считают авторы материала.

Медведчук сообщил, что работа в лабораториях Пентагона в Украине велась на третьем уровне секретности. Но возможно, предполагают журналисты, что в этих лабораториях есть и четвертый уровень – уровень секретного бактериологического оружия.

«Фактически, по словам Медведчука, посольство США в Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране в отношении изучения патогенных микроорганизмов, опасных для человека», – добавляет Opinione-Pubblica.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук направил депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью на территории Украины американских биолабораторий.

Позже народные депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обвинили действующую власть в сокрытии информации о деятельности американских биолабораторий в Украине.