США уже объявляли в 2014 году санкции против Медведчука, но это никак не помешало росту его влияния. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал презентацию доклада «Усиление Америки и противодействие глобальным угрозам» в Конгрессе США, авторы которого предложили объявить санкции против Виктора Медведчука.

«Давайте вспомним, как еще в 2014 году администрация Обамы утвердила санкционный список, в который вошел и Медведчук. 17 марта 2014 года американский президент Барак Обама подписал исполнительный приказ - дополнение к своему указу о санкциях № 13660. Этим указом Белый дом объявил санкции против 7 высших чиновников и политиков РФ, а также Виктора Януковича и Виктора Медведчука», - написал политический аналитик.

Калиниченко напомнил, что США еще при Обаме объявили санкции против Медведчука, а его влияние все растет и растет.

«Итак, американцы еще при Обаме объявили санкции против Медведчука. И что же? Мало того, что он стал единственной фигурой из санкционного списка, кто не уехал из Украины. В довершение ко всему, несмотря ни на какие санкции США, влияние Медведчука все эти годы неуклонно только росло», - сделал вывод политический аналитик.

«В 2019 году он провел в Верховную Раду список партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». И на сегодняшний день имеет вторую по величине фракцию в парламенте, насчитывающую 44 депутатских «штыка», - конкретизировал автор.

Калиниченко подчеркнул, что не прошло и года после выборов, как Медведчук создал для США серьезную проблему, инициировав скандал вокруг биолабораторий Пентагона.

«А затем, и года не прошло после выборов, как, взяв парламентский плацдарм, Медведчук создал для американцев серьезную проблему, раскрутив скандал вокруг биолабораторий, которые работают с опасными вирусами, выполняя задачи американского Министерства обороны», - пишет автор.

«В общем, не так страшен черт, как его малюют. И не так страшны американские санкции, как считают в Белом доме. Как видим, есть как минимум один пример, опровергающий миф о всесилии США», - заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.