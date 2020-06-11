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Действующего президента Украины Владимира Зеленского на выборах поддержали бы 37,6% украинцев, сообщил Киевский международный институт социологии.

За пятого президента Петра Порошенко проголосовали бы 16,2% граждан. Третьим идет лидер «Оппозиционного платформы - За жизнь» Юрий Бойко (13,2%), четвертой - лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (8,7%), пятым - лидер «Силы и чести» Игорь Смешко (6,8 %).

На парламентских выборах в Раду прошли бы четыре партии – «Слуга народа» (28%), ОПЗЖ (17,7%), «Европейская солидарность» (16,2%) и «Батькивщина» (8%).

Партию «Голос», которая в прошлом году преодолела пятипроцентный барьер и прошла в парламент, готовы поддержать 3,8% среди определившихся.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня. В нем приняли участие 4000 респондентов.
ForUm

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