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Тема биолабораторий на территории Украины, которую инициировал Виктор Медведчук, привлекла такое внимание, потому пандемия COVID-19 актуализировала вопросы, каким образом появляются опасные вирусы. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» главный редактор Интернет-сайта www.polonews.in.ua Евгений Билоножко.

По словам Билоножко, вследствие того, что зазвучала тема биолабораторий, «актуализируется вопрос о внешнем управлении страной».

Журналист также отметил, что «после сообщений в СМИ посольство США в Украине подтвердило наличие лабораторий и официально обнародовало их список».

Билоножко возмущается, «почему правительство другой страны определяет, что в работе лабораторий на территории Украины является «чувствительной» и конфиденциальной информацией, а что нет?! Почему разрешение на доступ к государственной тайне Украины получает иностранное государство, с которым Украина не состоит в военном или экономическом союзе?».

Радикалы напали на офис Медведчука после того, как он поднял неудобные для Пентагона вопросы, обращает внимание Билоножко.

«Но после того, как Медведчук поднял вопросы, «чувствительные» для Пентагона и Белого Дома, под его офис прибежали радикалы, которые залили окна краской и подорвали взрывное устройство. Было ли это настоящее нападение или только предупреждение, пусть разбирается следствие. Но прошло уже 2 недели, а никакой информации от Национальной полиции, Генпрокуратуры и СБУ нет», - констатировал журналист бездействие правоохранительных органов.

По словам Билоножко, в действительности «дело в том, что тема украинских биолабораторий выходит на международный уровень - то есть, превращается из внутреннего вопроса в глобальный».

«Ведь украинские депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились в Организацию Объединенных наций и подняли вопрос украинских биолабораторий и биологической безопасности на уровне ООН», - пояснил он.

Билоножко расшифровал, что инициатива Медведчука приводит к тому, что другие страны могут начать задавать США неудобные вопросы

«А это означает, что другие страны могут тоже начать ставить Соединенным Штатам неприятные вопросы. Причем на международной площадке №1», - пояснил медиа-менеджер.

«По моему мнению, самым простым и эффективным решением является создание ВСК в Верховной Раде, ведь именно парламентарии должны дать оценку правомерности действий подобных договоров и лабораторий на территории Украины. Надеюсь, от украинских депутатов не утаят правду об «украинских» лабораториях», - выразил надежду главный редактор Интернет-сайта Евгений Билоножко.
ForUm

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