Рейтинг оппозиции растет, потому что украинцы именно с этой силой связывают надежды на порядок в стране. Так политический эксперт Светлана Кушнир в эфире телеканала NewsOne прокомментировала данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Понятно, что яркие представители этой партии («Оппозиционная платформа - За жизнь»), которые не боятся идти вперед, которые все время отстаивают интересы народа, которые взяли и не уходят с темы мира - они как раз являются теми востребованными политиками, в которых люди видят силу и возможность навести порядок в стране», - пояснила политический эксперт.

По словам Кушнир, Виктор Медведчук с соратниками из «Оппозиционной платформы - За жизнь» предлагает конкретные шаги по преодолению кризиса в экономике.

«Тот же Медведчук все время отстаивает национальные экономические интересы. Предлагают нормальные вменяемые законопроекты для того чтобы выйти из экономического кризиса, для того чтобы поддержать наших пенсионеров, для того чтобы заморозить рост коммунальных платежей. То есть, есть ряд наработок, людям это близко.

По словам Кушнир, рейтинги оппозиции и, в частности, партии Медведчука будут и дальше расти, если нынешняя власть продолжит свою политику по разрушению экономики.

«Понятно, что и в дальнейшем в той ситуации, в которой мы находимся, если "партия власти", если Офис президента и правительство не будут менять свою абсолютно позорную политику по уничтожению украинской экономики - так и будет происходить», - спрогнозировала политический эксперт.

Что касается президентского рейтинга Виктора Медведчука, который КМИС оценил на уровне 6,4 %, то, по словам Кушнир, у политика хорошие позиции.

«Это такие стартовые хорошие позиции, если у нас будут выборы в ближайшее время», - оценила эксперт.

Светлана Кушнир пояснила, что украинцы все больше хотят видеть во власти таких прагматичных политиков как Виктор Медведчук, которые предлагают конкретные шаги, как объединить страну и восстановить экономику.

«Почему люди хотят видеть такие сильные фигуры? Почему люди хотят видеть прагматиков?

Потому что прагматики, такие как Медведчук, говорят о том, что нужно начинать с экономики. Давайте отбросим все эти языковые вопросы. Давайте отбросим те вопросы истории, которые нас разъединяют. Давайте концентрироваться на прагматическом подходе, формировать свою национальную стратегию выживания и роста», - пояснила политический эксперт Светлана Кушнир.