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С приближением даты местных выборов роль телевидения будет постоянно возрастать, - прогнозирует в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Роман Губриенко.

Вопреки бурному развитию социальных сетей и прочих видом коммуникации, констатирует Губриенко, телевидение остается главным источником информации для украинцев.

«Согласно недавнему исследованию Киевского международного института социологии, 74% совершеннолетних украинцев причислили телевидение к основным источникам получения новостей. Интернет-сайты и соцсети набрали только 27,5% и 23,5% соответственно», - приводит журналист данные социологов.

«ТВ-каналы по-прежнему остаются важнейшим информационным инструментом в сопровождении предвыборных кампаний в Украине», - пишет он.      

Вместе с тем, пишет Губриенко, стоит ли «зеленым» рассчитывать на медийную помощь канала «1+1» (№1 зрительских симпатий в общем рейтинге), который помогал Зеленскому во время президентской кампании – большой вопрос, поскольку отношения с его собственниками неоднозначные.

Губриенко также отметил, что канал «1+1» недавно попал в забавный конфуз с сюжетом о декларации главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Как пишет Губриенко, журналисты «1+1» упустили тот факт, что, согласно декларации, семья Виктора Медведчука является одними из совладельцев телеканала.

«Рассказывая о декларациях украинских политиков, журналисты «1+1» уделили особое внимание главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Повествуя о доходах и имуществе политика, журналисты в упор «не заметили» «родного» названия компании «Болвик Венчерз», владельцем которой является жена политика Оксана Марченко. Эта же компания «Болвик Венчерз» указана среди владельцев «1+1» на официальном сайте канала», - обратил внимание автор.

«Создается впечатление, что журналисты «плюсов» страдают синдромом «слепоты невнимания» (так в науке называют психологическую неспособность обращать внимание на какой-либо объект)», - так охарактеризовал ситуацию автор.

По словам Губриенко, настоящие журналисты не могут позволить себе такие проколы как сотрудники «1+1» с декларацией Медведчука.

«И если для обычного человека такие изъяны как «слепота невнимания» могут быть простительны, то журналисты такого себе позволить не могут. Для журналиста такого авторитетного канала как «1+1» допускать такие проколы как с декларацией Медведчука - это все равно, что расписаться в своей полной профнепригодности», - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.
ForUm

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