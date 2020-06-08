Во главе Министерства культуры поставили человека, отвечающего за разжигание ненависти в нашей стране. Так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала в Facebook назначение Александра Ткаченко министром культуры.

По словам Гавриловой, назначение Ткаченко - это символ того, что поменяли Порошенко на Зеленского, но воинствующее меньшинство все равно пытается диктовать свои условия.

«Поменяли Порошенко на Зеленского, но Украина не сильно изменилась. Воинствующее меньшинство проиграло на выборах, но по-прежнему пытается учить нас жизни. Плюс, конечно же, «американские партнеры», которые у себя не могут порядок навести, зато лезут в нашу жизнь», - написала журналист.

«Поэтому и после ухода Порошенко «зеленые» продолжают политику раздора, ставшую нормой, а Ткаченко, отвечающий за разжигание ненависти на своем канале, становится у руля Минкульта. Это не случайность, а закономерность», - констатировала она.

Комментируя назначение Ткаченко, который руководил «1+1», Гаврилова коснулась недавнего сюжета телеканала, посвященного декларации оппозиционного политика Виктора Медведчука.

По словам Гавриловой, журналисты «1+1» рассказали только о Библии Гутенберга из коллекции Медведчука, но не осилили увидеть, что он является совладельцем медиа-ресурса.

«То есть, журналисты «плюсов» перелистали всю декларацию и нашли из интересного только Библию Гутенберга, вокруг которой и выстроили весь сюжет», - написала она.

Вместе с тем, написала Гаврилова, если сопоставить декларацию Медведчука и структуру собственности «1+1», то очевидно, что оппозиционный политик является одним из совладельцев.

«Я тоже люблю листать декларации. На сайте «1+1» в открытом доступе есть структура собственности телеканала, последнее обновление - за март 2020 года. Странно, что, изучив декларацию Медведчука, работники «плюсов» не споткнулись глазами о название «Болвик Венчерз», - отметила она.

«Данная компания является одним из собственников «1+1», и эта же компания внесена в декларацию Медведчука, ее владельцем является… Оксана Марченко. То есть, вы поняли, да – Медведчук является совладельцем канала «1+1», - сделала вывод журналист.

По словам Гавриловой, сотрудники «1+1», делавшие сюжет о декларации, не осилили сравнить два документа.

«Но раз сотрудники «1+1», делавшие сюжет о декларации Медведчука, не осилили эту задачу, то давайте проинформируем их через Facebook.

И, может быть, в истории «1+1» начнется новый интересный этап. Морально более здоровый и психически адекватный, так точно», - выразила надежду политический обозреватель Ирина Гаврилова.