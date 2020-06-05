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Депутат Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра зарегистрировал 2 июня официальный письменный запрос к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой сформулировать позицию относительно, как сказано в документе «многообещающей мирной инициативы», выдвинутой главой политсовета партии «Оппозиционная Платформа - За Жизнь» Виктором Медведчуком. Немецкий евродепутат просит главу европейской дипломатии дать конкретные ответы на следующие вопросы:

1. Что Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности думает украинской инициативе привлечь к мирному процессу парламентариев из Германии, Франции, России и Украины?

2. Готов ли Высокий представитель / вице-президент Боррель провести переговоры с украинской оппозицией по этой инициативе, которая объединит все стороны, вовлеченные в конфликт на Донбассе, для переговоров, которые будут проводиться политическими деятелями из ряда государств-членов ЕС?
В соответствии с законодательством Евросоюза офис Жозепа Борреля должен будет в течение ближайших недель предоставить письменные ответы на поставленные евродепутатом вопросы.

Ранее депутат Европарламента Кра заявлял, что инициатива Медведчука - это единственная надежда на мир в Украине

«Инициатива Виктора Медведчука сейчас является единственной надеждой, ибо мир, согласно минским соглашениям и «нормандскому формату», – единственная возможность реализовать, поскольку сейчас в украинском парламенте не хватает воли для того, чтобы имплементировать эти стремления к миру в украинское законодательство, и Виктор Медведчук – единственный, который выступает за последовательную реализацию этих усилий», - сказал он.
ForUm

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