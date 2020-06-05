Рейтинги «Слуги народа» движутся вниз, а от резкого падения спасает только инерция президентских и парламентских выборов 2019 года. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Евгений Василевский, анализируя результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Василевский поясняет, что «Слуга народа» имеет 31,2 %, но рейтинг партии постепенно движется вниз.

«Рейтинг «слуг» держится благодаря инерции политических симпатий. Судите сами, выборы в Верховную Раду прошли всего 10 месяцев назад, до сих пор еще действует инерция президентских и парламентских выборов», - поясняет журналист.

По словам Василевского, «17,4 % означают, что партия Медведчука нарастила свой рейтинг более чем на 30 % по сравнению с результатом 13,05 % на выборах в Верховную Раду в июле 2019-го».

Василевский перечисляет несколько факторов, влияющих на рейтинги ОПЗЖ.

В первую очередь, пишет он, «они заняли нишу идейного оппонента власти и используют каждый резонансный законопроект, чтобы подчеркнуть свою позицию».

Яркий пример – это история с голосованием за «земельный закон», когда Давид Арахамия и другие депутаты СН прямо на камеры жаловались, что именно партия Медведчука не дает разрешить продажу земли.

Также Василевский отметил, что Медведчук самостоятельно формирует политическую повестку – и посредством ее влияет на настроения избирателей.

«Например, именно он, как выразился чиновник Госдепартамента Джордж Кент, «ввел в игру» скандал из-за биолабораторий, которые работают по программам Пентагона. Как говорится, ничто не предвещало беды, а благодаря усилиям Медведчука тема биолабораторий превратилась для Госдепартамента и Пентагона в скандал международного уровня, когда открыто свои претензии высказали Китай и Россия», - оценил он масштабы скандала.

«А теперь вопрос биолабораторий с подачи украинского оппозиционного политика еще и будут рассматривать в ООН», - автор напомнил об обращении Виктора Медведчука и Рената Кузьмина в Организацию Объединенных наций.

Также Василевский пишет, что среди украинцев растет негодование в адрес МВФ и США, которые требуют принимать антисоциальные меры – а Медведчук открыто выступает в качестве главного оппонента Соединенных Штатов.

«И здесь Медведчук сознательно позиционирует себя как главного оппонента МВФ и США, который не боится критиковать внешнее управление и предлагает, как его демонтировать», - пояснил автор.

Василевский также пишет, что «ПЕС удалось перетянуть себе голоса избирателей, поддержавших «Голос». В свою очередь, «Голос», получившие на выборах 5,82 %, в Верховной Раде потерялись, поэтому опрос КМИС дает им только 3,6 %».

Что касается последней партии, которая преодолевает барьер 5 %, то Василевский пишет, что ««Батькивщина» Юлии Тимошенко с результатом 8,9 %, как видим, несущественно улучшила свой результат на досрочных выборах в Верховную Раду (8,18 % в июле 2019 года)».

По словам Василевского, Тимошенко проигрывает на фоне более ярких оппозиционеров. По его словам, у Тимошенко был хороший шанс проявить себя во время эпопеи с законом о продаже земли, «но Тимошенко & Co вели себя «для галочки», не особо усердствуя, поэтому просто потерялись на фоне ОПЗЖ, которые и тысячи поправок подали, и трибуну несколько дней блокировали».