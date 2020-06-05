Нападение на офис председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве было организовано радикалами из праворадикальной экстремистской организации. Об этом сообщает своим читателям Russland.news.

«23 мая нацистская молодежь совершила очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»«, – говорится в сообщении.

Издание информирует, что в результате нападения радикалов один человек был ранен.

«Охрана «Оппозиционной платформы – За жизнь» намеревалась предотвратить нападение, но полиция арестовала 11 ее сотрудников, когда они пытались остановить незаконные действия национал-радикалов. Один из охранников должен был быть доставлен в больницу после удара в висок», – пишет Russland.news.

«Оппозиционная платформа – За жизнь», сообщается на немецком сайте, обвинила полицию в терпимости к радикалам.

«Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу офисных работников, национал-радикалы беспрепятственно нападали на работников офиса и охранников, пытались подорвать офис взрывпакетами, бросали файеры и дымовые шашки в окна и обливали здание краской. Пресс-служба «Оппозиционной платформы – За жизнь» указала, что такие нападения на их офисы начались при бывшем президенте Украины Петре Порошенко и стали обычным явлением при нынешнем президенте Зеленском», – сказано в материале.

Представители оппозиционной силы считают, что нынешняя акция – это попытка отомстить партии за ее принципиальную позицию по Минским соглашениям и ее усилия по достижению мира на Донбассе. Другая причина заключается в том, что партия отвергает влияние США на политику Украины.

«ОПЗЖ также считает, что радикалы хотели запугать сторонников партии, которые, несмотря на позицию правительства, масштабно праздновали День Победы 9 мая. ОПЗЖ подчеркнула, что выступает против политики украинских властей, которые допускают свободное функционирование американских военных биолабораторий в Украине, что она против продажи сельскохозяйственных земель в больших масштабах, и что они защищают использование русского языка», – подытожили в Russland.news.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что 23 мая фашиствующие молодчики совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».